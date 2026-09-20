影／一中商圈補習班起火 住戶吸菸燃燒垃圾桶 學生「推擠」疏散畫面曝

台中市北區三民路三段一間補習班大樓，今天上午11時許傳出火警，不少學生疏散到一樓時，將疏散過程影片，發布到Threads等網路平台，影片中拍到，學生有在過程中大喊「不要推擠」、「趕緊走啦」等語。台中市消防局表示，全案是住戶吸菸導致廁所垃圾桶燃燒，無人傷亡、無燃燒面積、無財損。

警消調查，全案是今天清晨11時7分獲報，現場是一般集合住宅，因溫姓住戶因垃圾桶燃燒紙張，不慎引起煙戶後，驚動警報器，經消防人員到場後，現場人員見已自行撲滅，收隊離去，全案未造成任何人員傷亡。

業者表示，全案是因大樓13樓的住戶，因在廁所吸菸，不慎引燃物品產生濃煙，大樓管理人員第一時間，已持滅火器協助撲滅火勢，配合疏散通報，已完全撲滅火勢，經確認環境皆安全無虞，請家長與學生不要擔心。