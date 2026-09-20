越南移工逃逸7年 酒駕騎車停紅線見警狂逃 熱心民眾偕警圍捕

新北市蘆洲警昨天下午5時許巡經八里區渡船頭街，發現1名男騎士形跡可疑上前盤查，欲進行酒測時男子竟拔腿奔逃。警員尾隨追捕在民眾協助下將他逮捕，經查該男是已逃逸7年的44歲越南籍阮男，酒測值0.18，詢後依移民法送辦，酒駕依法裁罰。

據了解，越南籍阮姓男子是來台工作的移工，2019年7月被通報行方不明失聯至今，昨天下午5時許阮男騎機車至八里區渡船頭街口，蘆洲分局龍源派出所警員巡邏經過發現阮男停在紅線上且形跡可疑於是上前盤查，警員一靠近就聞到阮男身上散發濃厚酒氣，欲對他進行酒測時阮男竟拔腿奔逃。

警員立即尾隨追捕，附近熱心民眾見狀也協助包圍，最後在渡船頭街內將阮男逮捕，警方進行酒測發現他酒測值達0.18且還是逃逸移工，詢後依違反入出國及移民法將阮男移送移民署新北市專勤隊，酒駕部分則依道路交通管理處罰條例第35條開罰，依法可處15000元以上、9萬元以下罰鍰，車輛並當場移置保管，另吊扣駕駛執照1年至2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

阮男被盤查時拔腿逃逸。記者黃子騰／翻攝