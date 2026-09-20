前立委廖國棟台東開車疑身體不適 自撞分隔島路燈「撞斷」送醫

國民黨籍前平地原住民立委廖國棟今天中午駕車行經台東市民航路時，疑因身體突然不適，車輛失控撞上中央分隔島，不僅車頭嚴重毀損，連路旁路燈也遭撞斷。警消獲報後趕抵現場，發現廖國棟意識清醒，所幸僅有右上腹疼痛、無明顯外傷，經送往台東馬偕醫院治療，暫無生命危險。

台東縣消防局指出，今天中午12時08分接獲智慧穿戴裝置發出求救警告，因車禍案件指揮中心回撥電話無人接聽，隨即派遣大豐91消防車、2名消防人員前往處理，由帶隊官王佳驊帶隊。

消防人員於12時16分抵達民航路321號附近事故現場，發現一輛自小客車撞上中央分隔島，車輛並無人員受困，駕駛為前立委廖國棟。廖國棟當時意識清醒，主要反映右上腹疼痛，身體沒有明顯外傷，經消防人員初步處置後，於12時22分送往台東馬偕醫院，12時26分抵達醫院接受治療。

現場可見車輛撞擊力道猛烈，中央分隔島遭撞擊後受損，路燈也被撞斷，車輛前方嚴重毀損。由於事故發生在市區道路，警方獲報後也到場處理交通及調查事故原因。

初步了解，廖國棟疑似在行車途中突然身體不適，導致車輛失控自撞，不過實際事故原因及是否與身體狀況有關，仍待警方進一步調查釐清。醫院方面則持續對廖國棟進行檢查，目前無生命危險。

前立委廖國棟今天中午駕車行經台東市民航路時，疑因身體不適失控自撞中央分隔島，造成車頭嚴重毀損，路燈也遭撞斷，所幸廖國棟僅受輕傷送醫，事故原因仍待警方調查。圖／民眾提供