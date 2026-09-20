誰都別想過？ 俄籍男子酒後車道攔車 警施予保護管束 等妻子來接人

1名俄羅斯男子疑酒後在台2線車道攔車，並與騎士發生口角。有汽車駕駛人將他在車道攔車畫面，上傳社群平台成為話題。警方今天表示，俄男情緒激動，因此帶回分駐所保護管束防自傷。他的妻子到場安撫情緒，才讓兩人離開分駐所。

新北市金山警分局昨晚8時38分接獲報案，指在萬里區翡翠灣附近的中油加油站路口，金山往基隆方向的台2線車道上，有名外籍男子酒後情緒激動，攔阻過往的車輛。

昨晚也有經過當地的汽車駕駛人，將行車記錄器拍下俄男在車道攔車的畫面上傳社群平台，稱「現主時（台語，現在之意），今天誰都別想過」，吸引網友觀看及留言。

警方說，萬里分駐所員警到場時，看到俄男和1名騎士在車道上爭執，騎士說明狀況，表示不提告訴後離去。員警安撫俄男情緒，並通知金山警分局外事員警到場協助處理。

男子被帶回萬里分駐所後，警方擔心他情緒激動，有自傷之虞，因此在昨晚8時30分實施保護管束。他的我國籍籍妻子接到通知後，來到分駐所了解狀況，俄男在妻子等家人安撫後，情緒逐漸穩定，警方在昨免9時20分解除保護管束，讓俄羅斯男子和妻子一起離開分駐所。

金山警分局表示，對於酒後情緒失控、精神狀況不穩定，或有危害自身及他人安全之虞者，會視現場情形採取必要保護措施，維護當事人及他人安全。藉由這起事件，警方也呼籲民眾飲酒應適量，如發現親友酒後情緒異常，應儘速通知警方或相關單位協助處理。

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