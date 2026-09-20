快訊

亞運軟網／江旻育奮力贏下一點 中華女團仍不敵日本連兩屆銀牌

冰箱食物常放到過期？收進去前多做1事 少浪費還能避免重複買

別嚇到！921國家防災日 明早9：21「全台發送地震、海嘯演練警報」

聽新聞
0:00 / 0:00

誰都別想過？ 俄籍男子酒後車道攔車 警施予保護管束 等妻子來接人

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

1名俄羅斯男子疑酒後在台2線車道攔車，並與騎士發生口角。有汽車駕駛人將他在車道攔車畫面，上傳社群平台成為話題。警方今天表示，俄男情緒激動，因此帶回分駐所保護管束防自傷。他的妻子到場安撫情緒，才讓兩人離開分駐所。

新北市金山警分局昨晚8時38分接獲報案，指在萬里區翡翠灣附近的中油加油站路口，金山往基隆方向的台2線車道上，有名外籍男子酒後情緒激動，攔阻過往的車輛。

昨晚也有經過當地的汽車駕駛人，將行車記錄器拍下俄男在車道攔車的畫面上傳社群平台，稱「現主時（台語，現在之意），今天誰都別想過」，吸引網友觀看及留言。

警方說，萬里分駐所員警到場時，看到俄男和1名騎士在車道上爭執，騎士說明狀況，表示不提告訴後離去。員警安撫俄男情緒，並通知金山警分局外事員警到場協助處理。

男子被帶回萬里分駐所後，警方擔心他情緒激動，有自傷之虞，因此在昨晚8時30分實施保護管束。他的我國籍籍妻子接到通知後，來到分駐所了解狀況，俄男在妻子等家人安撫後，情緒逐漸穩定，警方在昨免9時20分解除保護管束，讓俄羅斯男子和妻子一起離開分駐所。

金山警分局表示，對於酒後情緒失控、精神狀況不穩定，或有危害自身及他人安全之虞者，會視現場情形採取必要保護措施，維護當事人及他人安全。藉由這起事件，警方也呼籲民眾飲酒應適量，如發現親友酒後情緒異常，應儘速通知警方或相關單位協助處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

40歲俄羅斯男子昨晚疑酒後在台2線車道攔車，並與騎士發生口角。警方帶他回分駐所後施以保護管束，並在他的妻子到場安撫情緒後，讓兩人離開分駐所。記者邱瑞杰／翻攝
40歲俄羅斯男子昨晚疑酒後在台2線車道攔車，並與騎士發生口角。警方帶他回分駐所後施以保護管束，並在他的妻子到場安撫情緒後，讓兩人離開分駐所。記者邱瑞杰／翻攝

車道 妻子 基隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄燒肉店半夜被6輛警車團團圍住 4酒客鬧翻推擠遭警噴辣椒水制伏

圓山花博又出事！醉男口角捶安管 遭壓制送醫「睡死叫不醒」

影／樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

勒斃泰女友塞行李箱、藏冰櫃 台中恐怖男友涉殺人罪遭檢方聲押

相關新聞

北市阜杭豆漿暗夜起火！58消防員急撲救 起火原因待查

台北市知名早餐店「 阜杭豆漿」今天凌晨0時54紛傳出火警，消防局獲報派員撲救，案發10分鐘內撲滅火勢，確認現場無人傷亡，初查現場燒毀廚具油鍋、燃燒面積約0.5平方公尺，確切起火原因待釐清。

偷烤肉網被抓包還想落跑 花蓮通緝犯與屋主扭打遭制伏

中秋節將至，竟有竊嫌疑似因沒錢買烤肉網鋌而走險，花蓮縣吉安鄉東昌村一處華廈停車場日前遭人闖入行竊，34歲林姓男子翻找住戶置物箱，將烤肉網等物品搬出準備帶走，卻被屋主當場撞見，雙方發生扭打，最後在熱心民眾協助下將他制伏。警方到場後發現，林男竟是花蓮地檢署發布的竊盜通緝犯。

台南中西區繼清晨連鎖機車行大火 上午新建工地再竄烈焰63歲工人送醫

台南市中西區大同路與健康路口一間二層樓高的連鎖機車行，今天清晨5時許不明原因發生大火，店內機車全面燃燒，所幸火勢撲滅後無人傷亡；上午10時許，中西區湖美一街14巷新建案工地又冒出烈焰，消防趕緊出動救援，滅火後現場63歲男子因吸入煙霧，意識清醒，送醫檢查。

新北男租客窩居公寓頂加 房東喊人無回應驚見陳屍屋內

新北市三重區中正北路今天驚傳死亡意外。房東上午10時至公寓頂樓修東西時，經過75歲租客張男房間外呼叫他卻無回應，房東擔心發生意外立即報警。警、消到場與房東進屋後發現張男已明顯死亡，警方初判沒有外力介入，確切死因仍待相驗釐清。

8年前才燒過！台東中華紙漿廠今中午再傳火警 消防搶救中

台東市中興路旁中華製漿廠今天中午傳出火警，廢紙存放區突然竄出火苗，消防局獲報後出動人車前往搶救，現場未傳出人員受困或傷亡。為防止火勢擴大延燒，消防人員在現場開出防火巷，並集中水力灌救，目前持續控制火勢及降溫。

3男3女龍洞灣潛水無力游回陸地 海巡艇馳援救上船

3男3女今天到新北市貢寮區龍洞灣岬海域潛水時，疑風浪過大或體力不支，在海面漂浮待援。海巡署獲報派遣海巡艇到場，接上船後載回港內。6人都未受傷，婉拒消防人員送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。