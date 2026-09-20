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偷烤肉網被抓包還想落跑 花蓮通緝犯與屋主扭打遭制伏

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

中秋節將至，竟有竊嫌疑似因沒錢買烤肉網鋌而走險，花蓮縣吉安鄉東昌村一處華廈停車場日前遭人闖入行竊，34歲林姓男子翻找住戶置物箱，將烤肉網等物品搬出準備帶走，卻被屋主當場撞見，雙方發生扭打，最後在熱心民眾協助下將他制伏。警方到場後發現，林男竟是花蓮地檢署發布的竊盜通緝犯。

警方表示，18日清晨接獲報案，指吉安鄉東里九街一處民宅停車位附近有陌生男子形跡可疑。陶姓屋主妻子發現該男子疑似不是住戶，趕緊通知丈夫下樓查看。

陶姓屋主到場後，發現停車位旁置物箱遭人翻動，箱內烤肉網等雜物已被取出放在地上，當場質問林男在做什麼。林男眼見行跡敗露，企圖裝作若無其事離開，屋主立即上前攔阻，雙方隨即發生拉扯扭打，附近民眾見狀也上前協助，合力將林男制伏。

吉安警分局仁里派出所員警獲報後趕抵現場，當場將林男逮捕，警方查驗身分時發現，林男為花蓮地檢署發布在案的竊盜通緝犯，員警依法實施附帶搜索，又在其身上查獲依托咪酯菸彈，警方訊後依竊盜通緝、竊盜罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌，將林男移送花蓮地檢署歸案偵辦。

吉安警分局呼籲，民眾應提高防竊意識，住家周邊置物空間應妥善加鎖，並留意是否有陌生可疑人士徘徊，如發現異常情況可立即撥打110報案，警方將持續強化巡邏與執法，維護社區治安與民眾財產安全。

林姓男子翻找住戶置物箱，將烤肉網等物品搬出準備帶走，卻被屋主當場撞見，雙方發生扭打，最後在熱心民眾協助下將他制伏。圖／警方提供
林姓男子翻找住戶置物箱，將烤肉網等物品搬出準備帶走，卻被屋主當場撞見，雙方發生扭打，最後在熱心民眾協助下將他制伏。圖／警方提供

林姓男子翻找住戶置物箱，將烤肉網等物品搬出準備帶走，卻被屋主當場撞見，雙方發生扭打，最後在熱心民眾協助下將他制伏。圖／警方提供
林姓男子翻找住戶置物箱，將烤肉網等物品搬出準備帶走，卻被屋主當場撞見，雙方發生扭打，最後在熱心民眾協助下將他制伏。圖／警方提供

警方在林男身上查獲依托咪酯菸彈，警方訊後依移送花蓮地檢署歸案偵辦。圖／警方提供
警方在林男身上查獲依托咪酯菸彈，警方訊後依移送花蓮地檢署歸案偵辦。圖／警方提供

通緝 烤肉 花蓮

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