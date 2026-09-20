台南中西區繼清晨連鎖機車行大火 上午新建工地再竄烈焰63歲工人送醫

台南市中西區大同路與健康路口一間二層樓高的連鎖機車行，今天清晨5時許不明原因發生大火，店內機車全面燃燒，所幸火勢撲滅後無人傷亡；上午10時許，中西區湖美一街14巷新建案工地又冒出烈焰，消防趕緊出動救援，滅火後現場63歲男子因吸入煙霧，意識清醒，送醫檢查。

消防局指出，連鎖機車行是今天清晨5時5分接獲報案，出動32車、無人機、消防機器人，後勤補給車、警消義消共87人趕往，從5時12分搶救至6時18分撲滅火勢；機車行內部燃燒機車、零件、雜物等面積約90平方公尺，二層樓內的機車均燒毀，火勢並延燒到隔壁診所及民宅陽台。

今天上午10時23分，消防局再次獲報，中西區湖美一街14巷新建案工地也發生火警，派出18車警消義消共46人趕往，10時41分帶出一名63歲男性工人，有吸入煙霧，意識清醒、生命徵象穩定，送醫檢查；10時56分撲滅火勢，12時8分殘火處理結束，現場燃燒頂樓木棧板10平方公尺，無其他人員傷亡。

今天上午10時許，中西區湖美一街14巷新建案工地又冒出烈焰，消防趕緊出動救援，滅火後現場63歲男子因吸入煙霧，意識清醒，送醫檢查。圖／民眾提供

台南市中西區大同路與健康路口一間二層樓高的連鎖機車行，今天清晨5時許不明原因發生大火，店內機車全面燃燒，所幸無人傷亡。圖／翻攝自臉書粉絲專頁台南式 Tainan Style

今天上午10時許，中西區湖美一街14巷新建案工地又冒出烈焰，消防趕緊出動救援，滅火後現場63歲男子因吸入煙霧，意識清醒，送醫檢查。圖／民眾提供