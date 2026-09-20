8年前才燒過！台東永豐餘廢紙區今中午再傳火警 消防搶救中

台東市中興路旁中華永豐餘造紙廠今天中午傳出火警，廢紙存放區突然竄出火苗，消防局獲報後出動人車前往搶救，現場未傳出人員受困或傷亡。為防止火勢擴大延燒，消防人員在現場開出防火巷，並集中水力灌救，目前持續控制火勢及降溫。

消防局指出，火警發生於廠區廢紙存放區，因現場堆置大量廢紙，消防人員到場後先針對火勢進行控制，同時利用開設防火巷方式，將燃燒中的廢紙區域分隔，避免火勢向周邊擴散。

由於廢紙堆積後內部容易持續悶燒，消防人員除灌救外，也持續進行降溫及防止復燃作業，實際起火原因仍待火勢撲滅後進一步調查。

值得注意的是，該廠廢紙存放區過去也曾發生火警。2018年8月8日中午12時許，同一廢紙存放區曾傳出火災，消防人員持續搶救近2小時，直到當日下午2時45分左右控制火勢，之後持續進行降溫及處理悶燒。

警消獲報後趕抵現場搶救，開設防火巷並布水線灌救，防止火勢擴大。圖／民眾提供

警消獲報後趕抵現場搶救，開設防火巷並布水線灌救，防止火勢擴大。圖／民眾提供