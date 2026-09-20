修法通過毒駕最高將罰27萬同車乘客也連坐 新北警加強取締一晚抓14件

高市苓雅區青年一路某燒肉店今天凌晨發生糾紛，線上6輛警車衝至現場，發現陳姓男子等4人酒後情緒失控爆口角翻桌，其中3男相互拉扯被警方喝斥不聽，被噴辣椒水後制伏，雖酒醒互不提告，但仍被警方依違反社會秩序維護法移送裁處。

2026-09-20 10:22