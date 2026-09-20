快訊

不插電迪士尼提前熄燈！今日最後營業 業者無奈「收費沒遊客，免費就塞爆」

亞運棒球／潘文輝退出、郭定泓遞補 中華隊全員到齊明首戰南韓

2026兩岸關係大調查搶先看！5成2不滿賴政府兩岸表現 逾6成挺雙向交流

聽新聞
0:00 / 0:00

修法通過毒駕最高將罰27萬同車乘客也連坐 新北警加強取締一晚抓14件

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市警局昨晚執行全市同步取締毒酒駕專案勤務，動員673名警力設置80處路檢點，一晚共計查獲毒駕14件、酒駕10件，更同步查獲18名通緝犯、其他刑事案件13人及失聯移工5人，展現對毒酒駕零容忍的決心，也強化交通安全維護與社會治安淨化。

新北警提醒，7月28日通過道路交通管理處罰條例部分條文修正，待新法施行後毒駕罰則將再度加重，其中機車毒駕罰鍰提高至12萬元（現行9萬元）、汽車毒駕提高至15萬元（現行12萬元）；毒駕拒測罰鍰則提高至27萬元（現行18萬元），並均涉及吊銷駕照及沒入車輛等行政處分。

新北警表示，本次修法另增訂同車乘客連坐處罰，若駕駛人有毒駕行為，除心智障礙者及汽車運輸業乘客外，18歲以上未滿70歲的同車乘客將處6000元至15000元罰鍰。新北警呼籲，切勿心存僥倖毒駕上路，也不要出借車輛給有毒駕風險之人，以免釀成無法彌補的傷害。

新北市警局昨晚執行全市同步取締毒酒駕專案勤務。記者黃子騰／翻攝
新北市警局昨晚執行全市同步取締毒酒駕專案勤務。記者黃子騰／翻攝

新北警在80處路檢點攔查。記者黃子騰／翻攝
新北警在80處路檢點攔查。記者黃子騰／翻攝

毒駕 新北 乘客

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毒駕後想合法上路至少等4年！交通部修4法 最快今年第4季上路

九合一選舉倒數70天 桃園平鎮警雷霆掃蕩淨化選前治安一周破獲39件

行車遇黃燈該加速衝？警提醒看「停止線」 違規恐罰5400元

車呢？8司機臨時請假國光客運擅自砍班次 民怨客服不通：公路局該管管

相關新聞

高雄燒肉店半夜被6輛警車團團圍住 4酒客鬧翻推擠遭警噴辣椒水制伏

高市苓雅區青年一路某燒肉店今天凌晨發生糾紛，線上6輛警車衝至現場，發現陳姓男子等4人酒後情緒失控爆口角翻桌，其中3男相互拉扯被警方喝斥不聽，被噴辣椒水後制伏，雖酒醒互不提告，但仍被警方依違反社會秩序維護法移送裁處。

高雄女駕駛違規左轉撞直行車 釀同車母親受傷、2車車頭撞爛

邱姓女子昨晚9時許駕車搭載母親莊姓婦人行經高市華夏路欲左轉大中二路時，撞上直行的洪姓男子轎車，2車推撞被行人庇護島擋下，事故釀成莊婦胸肺擦挫傷、邱女和洪男車頭撞爛，警方初步研判邱女轉彎車未禮讓直行車肇禍，肇責待釐清。

3男3女龍洞灣潛水無力游回陸地 海巡艇馳援救上船

3男3女今天到新北市貢寮區龍洞灣岬海域潛水時，疑風浪過大或體力不支，在海面漂浮待援。海巡署獲報派遣海巡艇到場，接上船後載回港內。6人都未受傷，婉拒消防人員送醫。

高雄女郵局「殺豬公」存錢隔天被狂Call少2160元 結局超展開...

從事殯葬業的劉姓女子17日前往高市旗津郵局「殺豬公」存硬幣1萬9304元，沒料，隔天行員卻狂Call指當天算錯要求歸還2160元差額，並強調不還錢恐涉侵占和不當得利罪，讓劉女丈夫氣炸報警調監視器討公道，結果發現是行員算錯，郵局坦承疏失，指短少金額將由行員吸收賠償。

台南中西區繼清晨連鎖機車行大火 上午新建工地再竄烈焰63歲工人送醫

台南市中西區大同路與健康路口一間二層樓高的連鎖機車行，今天清晨5時許不明原因發生大火，店內機車全面燃燒，所幸火勢撲滅後無人傷亡；上午10時許，中西區湖美一街14巷新建案工地又冒出烈焰，消防趕緊出動救援，滅火後現場63歲男子因吸入煙霧，意識清醒，送醫檢查。

8年前才燒過！台東永豐餘廢紙區今中午再傳火警 消防搶救中

台東市中興路旁中華永豐餘造紙廠今天中午傳出火警，廢紙存放區突然竄出火苗，消防局獲報後出動人車前往搶救，現場未傳出人員受困或傷亡。為防止火勢擴大延燒，消防人員在現場開出防火巷，並集中水力灌救，目前持續控制火勢及降溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。