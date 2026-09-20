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修法通過毒駕最高將罰27萬同車乘客也連坐 新北警加強取締一晚抓14件
新北市警局昨晚執行全市同步取締毒酒駕專案勤務，動員673名警力設置80處路檢點，一晚共計查獲毒駕14件、酒駕10件，更同步查獲18名通緝犯、其他刑事案件13人及失聯移工5人，展現對毒酒駕零容忍的決心，也強化交通安全維護與社會治安淨化。
新北警提醒，7月28日通過道路交通管理處罰條例部分條文修正，待新法施行後毒駕罰則將再度加重，其中機車毒駕罰鍰提高至12萬元（現行9萬元）、汽車毒駕提高至15萬元（現行12萬元）；毒駕拒測罰鍰則提高至27萬元（現行18萬元），並均涉及吊銷駕照及沒入車輛等行政處分。
新北警表示，本次修法另增訂同車乘客連坐處罰，若駕駛人有毒駕行為，除心智障礙者及汽車運輸業乘客外，18歲以上未滿70歲的同車乘客將處6000元至15000元罰鍰。新北警呼籲，切勿心存僥倖毒駕上路，也不要出借車輛給有毒駕風險之人，以免釀成無法彌補的傷害。
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