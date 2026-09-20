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高雄女郵局「殺豬公」存錢隔天被狂Call少2160元 結局超展開...

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

從事殯葬業的劉姓女子17日前往高市旗津郵局「殺豬公」存硬幣1萬9304元，沒料，隔天行員卻狂Call指當天算錯要求歸還2160元差額，並強調不還錢恐涉侵占和不當得利罪，讓劉女丈夫氣炸報警調監視器討公道，結果發現是行員算錯，郵局坦承疏失，指短少金額將由行員吸收賠償。

劉女丈夫在網路社群Threads貼文指，9月17日妻子去旗津郵局存1萬9304元，隔天中午郵局行員來電宣稱他們算錯，金額應是1萬7144元才對，差了2160元。劉女丈夫指，妻子已離開才要追討，行員態度極其惡劣，不然報警處理。

劉女丈夫陳述，當時妻子覺得沒關係，就當郵局算錯了補差額就好，但他認為妻子還被電話狂打騷擾，甚至搬法條施壓，表示「不還錢，可能涉及侵占、不當得利罪行」。

劉女丈夫認為不可能慣著郵局欺負妻子，因此報警；警方也說是郵局自己疏失，不應該由百姓承擔，若郵局自己有疑慮可提出陳情。文末並提醒去郵局存錢的人要自行小心，費用一定要算好。

警方和郵局人員事後調閱監視器，果真發現是郵局行員自己疏失；郵局鄷副理致歉指，當時是行員誤將400個5元銅板當作10元計算，才會出現2160元差額；若民眾覺得有疑慮、不認同的話，郵局不會再打擾，這筆錢將由經手行員自行吸收賠償。

劉姓女子17日前往高市旗津郵局「殺豬公」存硬幣1萬9304元，隔天行員狂Call指當天算錯要求歸還2160元差額，調監視器後郵局致歉，指是行員自己疏失。圖／截自Threads網友a0979502553提供影片
劉姓女子17日前往高市旗津郵局「殺豬公」存硬幣1萬9304元，隔天行員狂Call指當天算錯要求歸還2160元差額，調監視器後郵局致歉，指是行員自己疏失。圖／截自Threads網友a0979502553提供影片

劉姓女子17日前往高市旗津郵局「殺豬公」存硬幣1萬9304元，隔天行員狂Call指當天算錯要求歸還2160元差額，調監視器後郵局致歉，指是行員自己疏失。圖／截自Threads網友a0979502553提供影片
劉姓女子17日前往高市旗津郵局「殺豬公」存硬幣1萬9304元，隔天行員狂Call指當天算錯要求歸還2160元差額，調監視器後郵局致歉，指是行員自己疏失。圖／截自Threads網友a0979502553提供影片

劉姓女子17日前往高市旗津郵局「殺豬公」存硬幣1萬9304元，隔天行員狂Call指當天算錯要求歸還2160元差額，調監視器後郵局致歉，指是行員自己疏失。圖／截自Threads網友a0979502553提供影片
劉姓女子17日前往高市旗津郵局「殺豬公」存硬幣1萬9304元，隔天行員狂Call指當天算錯要求歸還2160元差額，調監視器後郵局致歉，指是行員自己疏失。圖／截自Threads網友a0979502553提供影片

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