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高雄燒肉店半夜被6輛警車團團圍住 4酒客鬧翻推擠遭警噴辣椒水制伏

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市苓雅區青年一路某燒肉店今天凌晨發生糾紛，線上6輛警車衝至現場，發現陳姓男子等4人酒後情緒失控爆口角翻桌，其中3男相互拉扯被警方喝斥不聽，被噴辣椒水後制伏，雖酒醒互不提告，但仍被警方依違反社會秩序維護法移送裁處。

網路社群Threads有網友貼文詢問「高雄青年路的燒肉店發生什麼事，來了6、7台警車」，有疑似燒肉店的員工回應指，「三個來鬧事的都超茫，還翻我們店的桌子」；有網友笑稱「是不是烤肉沒揪」。

苓雅警分局指出，位於青年一路某燒烤店今天凌晨0時12分許發生糾紛，民權所及快打警網獲報立即趕赴現場處置。

警方抵達後，查知陳姓（29歲）、鄧姓（29歲）、王姓（37歲）和另名王姓（30歲）等4名男子為朋友關係，相約燒烤店飲酒。其中陳男、鄧男、王男等3人疑飲酒後發生口角進而衍生相互推擠拉扯。

警方在現場了解事發過程時，陳男等4人仗酒意執意離開，員警當場喝斥「趴著」，告誡後仍不配合，遂朝4人噴辣椒水，後將4人施以保護管束帶返釐清事發經過。

雖事後陳等3人互不提告訴，警方認3人當街拉扯衝突，警詢後，依違反社會秩序維護法第87條第1項第1款移送裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市苓雅區青年一路某燒肉店今天凌晨4男酒後口角，其中3男相互拉扯，被警方喝斥噴辣椒水後帶返所。記者石秀華／翻攝
高市苓雅區青年一路某燒肉店今天凌晨4男酒後口角，其中3男相互拉扯，被警方喝斥噴辣椒水後帶返所。記者石秀華／翻攝

高市苓雅區青年一路某燒肉店今天凌晨4男酒後口角，其中3男相互拉扯，被警方喝斥噴辣椒水後帶返所。記者石秀華／翻攝
高市苓雅區青年一路某燒肉店今天凌晨4男酒後口角，其中3男相互拉扯，被警方喝斥噴辣椒水後帶返所。記者石秀華／翻攝

高市苓雅區青年一路某燒肉店今天凌晨4男酒後口角，其中3男相互拉扯，被警方喝斥噴辣椒水後帶返所。記者石秀華／翻攝
高市苓雅區青年一路某燒肉店今天凌晨4男酒後口角，其中3男相互拉扯，被警方喝斥噴辣椒水後帶返所。記者石秀華／翻攝

辣椒水 燒肉 高雄

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