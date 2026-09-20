台東消防「神秘新戰力」首度曝光 基地台全毀仍能救災不中斷

「921國家防災日大規模震災救災動員演練」日前在台東落幕，總統賴清德親自視導成果，另有多國專業團隊來台交流，而這次演練也揭開一項「神秘新戰力」！台東縣消防局通訊指揮車首度曝光，整合低軌衛星、跨域無線電及MANET（行動自組網路）等設備，即使地震造成通訊基礎設施大規模損毀，仍可自主運作，打造災區的「行動前進指揮所」。

消防局表示，在內政部、數發部協助提升通訊韌性量能及設備下，此次演練將低軌衛星通訊、跨域整合無線電系統與行動自組網路設備納入救災體系，建構全天候自主指揮、搜救及通訊網絡，確保災害發生後即使傳統通訊系統中斷，救災指揮仍能維持運作，避免通訊中斷造成救災決策延誤。

其中，通訊指揮車此次首度正式亮相，車內配置119機動受理席位、機櫃及多項通訊設備，並導入「跨域機動通訊整合設備」，可將消防、警察、軍方及海巡等不同救災單位的無線電設備接入同一整合系統，建立多方通話機制，讓原本各自獨立的通訊系統能快速串聯，提升跨機關協同救災效率。

消防局也導入MANET行動自組網路技術，特色是不需依賴基地台、路由器或固定網路基礎設施，設備之間即可自動形成去中心化通訊網路。此次演練除在主場地架設外，也在綠島分隊及蘭嶼分隊各架設一組相關設備，總統視導期間並實際運用這套系統與離島消防分隊連線，驗證不同地理區域間的即時通訊能力。

消防局指出，重大地震等複合式災害發生後，通訊是救災指揮能否持續運作的重要關鍵。此次演練不只是測試單一設備能否正常運作，更著重不同通訊系統、救災機關及地點之間能否彼此串聯，即使傳統基礎設施失效，仍可維持指揮、搜救及資訊傳遞，強化台東面對極端災害的通訊韌性及跨機關聯防救災能力。

台東消防人員透過通訊指揮車進行跨區連線指揮，即使傳統通訊基礎設施中斷，仍可維持救災通訊。記者尤聰光／攝影

總統賴清德日前視導台東921國家防災日大規模震災救災動員演練，了解台東強化災害通訊及跨機關聯防救災整備成果。記者尤聰光／攝影

收合外觀看似一般車輛，展開後即可成為災區行動前進指揮所。記者尤聰光／攝影

台東縣消防局通訊指揮車此次921國家防災日大規模震災救災動員演練首度曝光，平時收合狀態外觀低調。記者尤聰光／攝影