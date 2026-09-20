高雄女駕駛違規左轉撞直行車 釀同車母親受傷、2車車頭撞爛

邱姓女子昨晚9時許駕車搭載母親莊姓婦人行經高市華夏路欲左轉大中二路時，撞上直行的洪姓男子轎車，2車推撞被行人庇護島擋下，事故釀成莊婦胸肺擦挫傷、邱女和洪男車頭撞爛，警方初步研判邱女轉彎車未禮讓直行車肇禍，肇責待釐清。

左營警分局指出，邱姓女子（44歲）昨晚9時許駕車搭載母親莊姓婦人（74歲）沿華夏路北向南行駛，欲左轉大中二路時，當場撞上洪姓男子（27歲）的轎車，因巨大撞擊力，兩車推撞至路旁，所幸被行人庇護島擋下。

事故造成莊婦胸肺處有擦挫傷，幸意識清楚，被送醫治療，邱女和洪男座車車頭被撞爛。

車禍過程被不少路過人車目擊，有網友拍下畫面貼文指，「也太扯，怎麼開的」、「全程目睹一切，藍色直接撞飛白色」、「藍色違規要左轉，左轉燈還沒亮，白色是正常直行，藍色直接加速左轉，白色來不及煞車，被藍色撞下去，還差點翻車」。

警方事後對邱、洪2人施以酒測和唾液快篩檢測，均無酒駕和毒駕行為，調閱監視器畫面查看，初步研判邱女當下轉彎車未讓直行車先行，有違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款規定，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇責由交通大隊分析研判。

邱姓女子昨晚駕車搭載母親行經高市華夏路欲左轉大中二路時，撞上直行的洪姓男子轎車，釀邱女母親受傷、2車車頭撞爛。記者石秀華／翻攝