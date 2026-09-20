影／台南連鎖機車行大火頻傳爆炸聲 二層樓機車全燒毀

台南市中西區大同路與健康路口一間二層樓高的連鎖機車行，今天清晨5時許不明原因發生大火，店內機車全面燃燒，附近住戶頻頻聽到爆炸聲；消防局出動32車、無人機、消防機器人，警消義消共87人趕往，從5時12分搶救至6時18分，終於撲滅火勢，所幸現場無人傷亡。

消防局指出，今天清晨5時5分接獲報案，立即派遣人車趕往，南門分隊到達現場時已全面燃燒，機車行內部燃燒機車、零件、雜物等面積約90平方公尺，火勢並延燒到隔壁診所3F診療床、雜物約5平方公尺，以及一間3樓民宅陽台延燒雜物約1平方公尺。

消防局於6時18分撲滅火勢，幸無人員傷亡；火警導致機車行二層樓內停放待買賣的機車全被燒毀，所幸店內平時沒有住人，至於詳細起火因及財物損失，尚待火調人調查釐清。

台南市中西區大同路與健康路口一間二層樓高的連鎖機車行，今天清晨5時許不明原因發生大火，店內機車全面燃燒。圖／民眾提供

台南市中西區大同路與健康路口一間二層樓高的連鎖機車行，今天清晨5時許不明原因發生大火，店內機車全面燃燒。圖／threads網友fire_handmade_leather授權提供

台南市中西區大同路與健康路口一間二層樓高的連鎖機車行，今天清晨5時許不明原因發生大火，店內機車全面燃燒。圖／threads網友fire_handmade_leather授權提供

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