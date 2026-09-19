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影／苗栗建築工地6樓墜2樓！女移工頭部重創命危 送醫搶救中

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗竹南鎮公義路一處建案工地下午4點左右傳出工安事件，一名30多歲的女性外籍移工從工地6樓摔落至2樓，頭部受創，肢體多處擦傷與撕裂傷，消防局接獲通報派人車趕到現場， 由救護人員將她緊急送醫，但女性移工傷勢嚴重，生命垂危。

苗栗縣消防局表示，下午4點接獲通報，竹南鎮公義路御和園對面一處建築工地發生意外，一名女性移工從6樓跌落至2樓，在場人員已自行將傷者搬移至1樓，但患者頭部受撞擊、出現鼻漏及耳漏，呼吸急促並發出呻吟，傷勢嚴重。

竹南消防分隊救護車趕到現場救援，救護人員發現傷者耳漏鼻漏、左上臂骨折、右側肢體軀幹有多處擦傷與撕裂傷、意識對痛有反應，救護人員給予頸圈長背板固定、並使用「非再呼吸面罩」，下午4點23分將傷者送達頭份為恭紀念醫院搶救；工地一名女性台籍領班表示會自行開車至急診室會合，救護人員向現場檢傷護理師說明傷者發生工安事件後，下午4點39分救護人車離院返隊。

苗栗縣竹南鎮公義路一處建案工地下午4點左右傳出工安事件，一名年約30多歲的女性外籍移工從工地6樓摔落至2樓，頭部受創，肢體多處擦傷與撕裂傷，消防局接獲通報派人車趕到現場， 由救護人員將她緊急送醫。示意圖／AI生成
苗栗縣竹南鎮公義路一處建案工地下午4點左右傳出工安事件，一名年約30多歲的女性外籍移工從工地6樓摔落至2樓，頭部受創，肢體多處擦傷與撕裂傷，消防局接獲通報派人車趕到現場， 由救護人員將她緊急送醫。示意圖／AI生成

苗栗 移工 墜樓 竹南

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