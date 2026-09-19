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台北社子島傳火警無人傷 屋主「放火燒自己家」遭當場逮捕

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市社子島、士林區延平北路六段今天下午驚傳火警，現場是一層樓磚造平房起火，火勢經消防隊撲滅無人受傷，事後詢問了解，發現有縱火跡象，經鄰居指證帶回屋主郭姓男子，他坦承「放火燒自己家」被依現行犯逮捕，警詢後依放火罪嫌移送法辦。

警、消今天下午3時27分獲報，延平北六段102巷民宅發生火警，經消防隊拉水線灌救，下午3時44分撲滅火勢，無人受傷，燃燒雜物，面積約5平方公尺。

警、消詢問得知，鄰居證稱起火屋主行為怪異、疑似縱火，在房內大聲嚷嚷「放火了放火了快出來」等語，員警隨後在場找到逗留的起火屋主郭男（45歲），他坦承縱火。

警方問他為何縱火燒自己家？他語焉不詳、無法交代，警方考量他有精神不穩情況，依法逮捕待他狀況回穩製作筆錄，預計明天詢後依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

士林警方呼籲，縱火行為危害公共安全甚鉅，不僅嚴重威脅社區居民的生命與財產安全，更屬刑法的重大犯罪，切勿因一時情緒失控或衝動行事而誤觸法網。

北市社子島今天傳出火警，所幸無人受傷，燃燒雜物，面積約5平方公尺。記者翁至成／翻攝
北市社子島今天傳出火警，所幸無人受傷，燃燒雜物，面積約5平方公尺。記者翁至成／翻攝

北市社子島今天傳出火警，所幸無人受傷，警方在場逮捕涉嫌縱火「燒自己房子」的郭姓男子。記者翁至成／翻攝
北市社子島今天傳出火警，所幸無人受傷，警方在場逮捕涉嫌縱火「燒自己房子」的郭姓男子。記者翁至成／翻攝

社子島 縱火 消防隊 火災

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