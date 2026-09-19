男子獨攀奇萊北峰拉繩墜落疑骨折受傷 空勤派黑鷹直升機救援

台南中西區成功路上知名肉粽店，最近經常有曾姓婦人點了道餐點，即長期將其隨身家當霸占該坐位，而且一占就是好幾天，店家對她霸桌行為感到困擾，屢次報警驅離，但都維持不久，有人看不下去，直接在社群PO文。市警二分局今中午再度據報到場，指已聯繫家屬到場協助勸離。

2026-09-19 17:29