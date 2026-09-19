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男子獨攀奇萊北峰拉繩墜落疑骨折受傷 空勤派黑鷹直升機救援
一名男子獨攀奇萊北峰，拉繩攀登時不慎墜落疑骨折受傷，無法行走， 空勤總隊今天派黑鷹直升機救援，飛到南投縣仁愛鄉黑水塘山屋，成功救援，救護車載送醫院治療。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，一名山友獨自前往奇萊北峰，因拉繩攀登時不慎墜落，造成左腳踝腫脹疼痛，恐有骨折情況，無法行走，因事故地偏遠，急待救援，請求協助。
空勤今天派出飛機編號NA-709黑鷹直升機，飛行組員正駕駛楊中凱、副駕駛黃立瀚、機工長童志富，消防署特搜隊員孫寬耀、李承勳執勤。
下午4時24分從台中清泉崗機場起飛，起飛後定向黑水塘山屋，到達目標區實施高、低空偵察後執行吊掛，完成吊掛傷患後起飛前往竹山消訓中心，到達竹山消訓中心後傷患下機。
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