風水寶地？6旬婦帶家當霸桌4天 店家報警也沒轍

台南中西區成功路上知名肉粽店，最近經常有曾姓婦人點了道餐點，即長期將其隨身家當霸占該坐位，而且一占就是好幾天，店家對她霸桌行為感到困擾，屢次報警驅離，但都維持不久，有人看不下去，直接在社群PO文。市警二分局今中午再度據報到場，指已聯繫家屬到場協助勸離。

台南市警二分局指出，接獲報案後立即派員前往查處，經了解，曾婦於店家消費結帳後，長時間未離去，現場無衝突情事發生。員警已聯繫曾婦家屬到場協助勸離，另通知社會局社工進行關懷訪視。

「這女的占著位置4天了…」有人在社群PO文，指老闆來肉粽店趕人，這人態度竟如此囂張。老闆質疑婦人以大包小包雜物長時間霸占一整桌子，已妨礙店家作生意，然而，婦人只顧滑手機追劇，還對店員說「沒伊A代誌」，店員無奈說，怎麼會沒他的事，他是老闆耶。

此文一出，引發討論，有人說，不知為什麼這人都杵在這個座位大包小包的還在那邊睡覺，前天經過有看到警察有去。另有人指出，在別處也看過她，一樣是長時間占據人家做生意的地方。

據指出，曾姓婦人近2年來都會不定期帶著一堆棉被、衣服等家當，出現在中西區肉粽店家的騎樓，將家當雜物放在桌椅上，向店家點了一道餐點，就待在不走，累了就趴在桌子上睡覺，內急就向店家借用2樓廁所，不願離去。

然而，曾婦長時間霸桌令店家困擾，客人見狀也投以異樣眼光，業者無奈多次報警趕人，她自稱無家可歸，也跟警員約定時間自行離去，不過隔一陣子又來了，令店家不堪其擾。

警方表示，曾婦衣著還算整齊、乾淨，不像在街頭維生的街友，過去曾通報社會局，經社工評估，她並不符合安置規定。店家雖報警未提告，警方也未採強制力驅離。