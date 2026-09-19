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異國遠距離悲歌！泰女來台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏公司冰櫃

不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

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異國遠距離悲歌！泰女來台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏公司冰櫃

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

36歲泰國籍女子阿思本月來台與43歲吳姓男友見面後失聯，家屬發現她未依期返國，透過在台友人報警。台北市萬華警分局循線鎖定吳男，他到案供稱在西門町旅館內因分手問題與女友爭執，將人勒斃後裝入行李箱，運往台中任職公司藏屍，警方今天凌晨在公司冰櫃內尋獲女子遺體。

警方調查，吳男在台中一家科技公司從事行政後勤工作，與女子約一年前在泰國認識後交往，兩人平時分隔台、泰兩地，不時飛往對方所在國家見面。女子本月2日再度來台，原訂14日離境返泰，但之後音訊全無。

女子遲未返國，家人也無法取得聯繫，因人在海外，只能請託台灣友人協助報案。萬華警方受理後，調閱女子在台活動軌跡及周邊監視器，查出她曾入住西門町一家旅館，並進一步掌握吳男行蹤。

警方發現，吳男12日深夜前往女子入住的旅館，至13日凌晨離去，進出期間都帶著一只大型行李箱，但女子此後未再現身。警方察覺有異，循線找到吳男到案說明。

吳男供稱，女子來台後向他提出分手，雙方在旅館內發生爭執，他徒手勒住女子頸部造成死亡，將遺體裝進行李箱，從台北運至台中，再藏入任職公司的冰櫃內。

警方依吳男供述，今天凌晨1時許前往台中搜索，在公司冰櫃內尋獲女子遺體。後續將報請檢察官相驗，釐清確切死因及犯案經過；全案詢後依殺人罪嫌移送偵辦。

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36歲泰籍女子阿思來台見43歲吳姓男友卻失聯，家屬透過在台友人報警；北市萬華警分局循線鎖定吳男，一查發現阿思已遭勒斃，並藏在吳男公司冰櫃。示意圖／AI生成
36歲泰籍女子阿思來台見43歲吳姓男友卻失聯，家屬透過在台友人報警；北市萬華警分局循線鎖定吳男，一查發現阿思已遭勒斃，並藏在吳男公司冰櫃。示意圖／AI生成

台中 行李箱 男友 泰國 失聯

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