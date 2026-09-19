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台中沙鹿驚險車禍 轎車衝過護欄一半車身卡在水溝上
台中市沙鹿區今天發生驚險車禍，男子開車經向上路六段龍井交流道旁側車道往西方向行駛，不明原因撞擊外側石製護欄後，車輛卡在外側邊坡，一半車身卡在小水溝上動彈不得，駕駛輕傷，許多駕駛和騎士經過都熱心下車查看，詢問是否需要協助；警方初步調查駕駛無毒、酒駕，肇事原因仍調查中。
清水警分局表示，今天中午12時46分，63歲男子駕駛轎車，沿沙鹿區向上路六段龍井交流道旁側車道往西方向行駛，不明原因撞擊外側護欄後，車輛停於外側邊坡，現場造成駕駛輕微擦挫傷，送醫治療後無大礙，駕駛經警方檢測及觀察後無毒、酒駕情事，詳細肇事原因尚待釐清。
警方呼籲用路人，駕駛車輛應保持良好精神及專注力，切勿分心及疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。
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