圓山花博又出事！醉男口角捶安管 遭壓制送醫「睡死叫不醒」

台北市圓山花博園區酒後衝突頻傳，今天凌晨又爆出醉客攻擊事件。46歲張姓男子在園區酒吧飲酒後情緒失控，先跟路人爆發口角，現場安管人員見狀上前制止，孰料張男不聽勸，反而捶打安管，安管隨即壓制並報警，警方與救護人員趕抵，張男已醉到意識不清，送醫後依然「沉睡叫不醒」。

北市中山分局圓山派出所今天凌晨3時許獲報，趕抵時張男滿身酒氣、癱軟在地，且泥醉呈現意識不清，隨即由救護車協助送醫。

詢問了解，張男酒後在園區內與路人爭執，安管為了維持現場秩序上前拉開雙方，張男卻轉而將怒火轉向安管，甚至作勢攻擊並出手捶打。

圓山花博園區酒吧林立，深夜醉客鬧事事件屢見不鮮。光是近幾個禮拜以來，園區內接連發生酒後鬥毆與肢體衝突，包括兩女互毆打進醫院、酒客拍桌大鬧攻擊安管，甚至對到場員警揮拳。

警方指出，安管負責維護現場安全與秩序，可制止與勸導，但沒有警職法適用，若強行介入或出手攻擊可能挨告，不過若是被攻擊，採取防禦性動作壓制，原則上沒有太大的刑法問題。

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