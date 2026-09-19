苗35歲男子駕車起步突失控撞超商 幸無人傷亡

苗栗縣後龍鎮成功路今天上午8點55分左右發生轎車失控撞及超商的意外，肇事車輛疑因駕駛操作不慎衝撞超商，造成店內櫃檯旁玻璃破損，當時店員未在撞擊處附近，駕駛及車內乘客也都未受傷。竹南警分局後龍分駐所獲報後立即派員到場協助處理，事故原因和責任待調查釐清。

警方初步調查，35歲陳姓男子上午駕駛自小客車準備離開超商時，疑似誤踩油門，導致車輛突然加速，直接衝撞超商，造成店內櫃檯旁玻璃毀損，現場一片狼藉，幸好未波及店員及其他民眾，未造成人員受傷。陳姓男子經酒精濃度檢測，並無酒駕，事故原因及相關責任仍待警方進一步調查釐清。

竹南警分局提醒，駕駛人於車輛起步、停車或準備駛離時，務必確認排檔、煞車及油門操作正確，並留意車輛周遭人車及環境狀況，切勿因一時疏忽造成意外。

苗栗後龍35歲陳姓男子上午駕駛轎車準備離開超商時，疑似誤踩油門導致車輛突然加速直接衝撞超商。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗後龍35歲陳姓男子上午駕駛轎車準備離開超商時，疑似誤踩油門導致車輛突然加速直接衝撞超商。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗後龍35歲陳姓男子上午駕駛轎車準備離開超商時，疑似誤踩油門導致車輛突然加速直接衝撞超商。圖／記者胡蓬生翻攝