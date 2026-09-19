綠島娛樂船出港遭查驗！海巡抓到29歲不能安全駕駛通緝犯

海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所昨下午4時許執行船舶出港查驗，透過身分資料比對，當場查獲1名遭嘉義地方檢察署發布通緝的29歲黃姓男子，經確認身分無誤後當場逮捕，完成偵訊筆錄後移送地檢署偵辦。

第一三岸巡隊指出，一艘綠島籍娛樂船準備出港時，綠島安檢所值班人員依規定查詢乘客資料，發現黃男因涉及不能安全駕駛案件遭嘉義地檢發布通緝，隨即進一步確認身分，確認與通緝資料相符後，依法實施逮捕。

海巡人員完成相關偵訊筆錄及程序後，將黃男移送台東地檢署偵辦，後續由司法機關依法處理。

第一三岸巡隊表示，海巡署持續落實船舶及人員安全查驗，防範不法分子利用海域、港口從事違法活動，也呼籲民眾若發現可疑或非法情事，可撥打海巡署「118」免付費服務專線通報，共同維護海域及社會治安。