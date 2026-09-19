快訊

泡麵「先煮一次再換水」能去油減鈉？答案曝：很多人都搞錯重點

千萬網紅閃婚2年爆離婚！哺乳期官宣情斷 昔高調放閃炫富「認了打臉」

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

聽新聞
0:00 / 0:00

綠島娛樂船出港遭查驗！海巡抓到29歲不能安全駕駛通緝犯

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所昨下午4時許執行船舶出港查驗，透過身分資料比對，當場查獲1名遭嘉義地方檢察署發布通緝的29歲黃姓男子，經確認身分無誤後當場逮捕，完成偵訊筆錄後移送地檢署偵辦。

第一三岸巡隊指出，一艘綠島籍娛樂船準備出港時，綠島安檢所值班人員依規定查詢乘客資料，發現黃男因涉及不能安全駕駛案件遭嘉義地檢發布通緝，隨即進一步確認身分，確認與通緝資料相符後，依法實施逮捕。

海巡人員完成相關偵訊筆錄及程序後，將黃男移送台東地檢署偵辦，後續由司法機關依法處理。

第一三岸巡隊表示，海巡署持續落實船舶及人員安全查驗，防範不法分子利用海域、港口從事違法活動，也呼籲民眾若發現可疑或非法情事，可撥打海巡署「118」免付費服務專線通報，共同維護海域及社會治安。

海巡第一三岸巡隊人員查獲遭嘉義地檢發布通緝的黃姓男子，依法逮捕後移送台東地檢署偵辦。圖／第一三岸巡隊提供
海巡第一三岸巡隊人員查獲遭嘉義地檢發布通緝的黃姓男子，依法逮捕後移送台東地檢署偵辦。圖／第一三岸巡隊提供

海巡 通緝 綠島

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰視察馬祖海巡廳舍 強調海巡維護國安重要角色

高雄男涉運毒判刑19年 逃捕19年後因逆向違規認栽

影／男搭錯火車破壞台鐵「車長閥」被警逮捕影片曝 連喊6次救命

中壢警執行雷霆除暴專案 查獲63歲男持手槍1把、子彈51顆

相關新聞

影／樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

新北市樹林區鎮前街今天清晨發生一起嚴重交通事故。一名進行道路清掃作業的清潔隊員，遭後方直行機車撞擊，雙方均受傷送醫，其中清潔隊員經急救後仍宣告不治。樹林警分局獲報後迅速到場處置與管制交通，詳細肇事原因與責任歸屬仍待警方進一步調查釐清。

影／高雄街頭出現迷霧森林？警查出「大烏賊」惹禍

高雄市前鎮區中山三路與民權路口，今天清晨突然白濛濛一片，大量煙霧瀰漫道路，影片貼上社群平台後，引發網友議論，有人直呼「迷霧森林」。警方獲悉後立即派員了解，沒想到追查後發現，原來是1輛小貨車疑似故障冒出大量濃煙。

影／萬里某早餐店女老闆暗巷遭搶 警逮搶嫌竟是隔壁鄰居親戚

35歲李姓男子17日凌晨在住處附近新北市萬里區瑪鋉路暗巷，涉嫌搶奪正要上班的許姓老闆娘內有1萬多元隨身包包逃逸，警方以車追人，昨天逮捕李男，竟是被害人的鄰居及遠房親戚，警方訊後將李男依搶奪罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

高雄轎車撞分隔島和標誌桿引擎起火畫面曝 駕駛逃生不見人影

高雄市一輛白色Toyota轎車昨天深夜11時許行經澄觀路二段與水管路口，不明原因自撞分隔島及2支標誌桿，車子引擎隨後冒煙起火，但駕駛下車後竟逃離現場，警消到場滅火後，以車追人，天亮查獲開車的賴姓男子，賴稱因撞車嚇到才逃離。

國1南下桃園出口清晨拖板車火燒車 占出口槽化區已撲滅

高速公路局北區交控中心表示，今天清晨4時38分，在國道1號南下桃園出口，有1輛拖板車發生火燒車事故，該輛拖板車的車頭起火，目前火勢已經撲滅，占出口槽化區，用路人行經該路段小心駕駛。

客運司機「未停讓」 新加坡阿嬤遊台遭輾斃

六十七歲新加坡籍婦人來台旅遊，十六日在台中市西區民生路、自由路口過馬路時，遭右轉的國光客運撞倒並輾過，當場失去呼吸心跳，中國醫藥大學附設醫院搶救兩天，昨天清晨傷重不治。警方依過失致死罪嫌函送龔姓司機偵辦，監理單位查核也認定駕駛未落實路口停讓及指差確認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。