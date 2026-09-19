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影／高雄街頭出現迷霧森林？警查出「大烏賊」惹禍
高雄市前鎮區中山三路與民權路口，今天清晨突然白濛濛一片，大量煙霧瀰漫道路，影片貼上社群平台後，引發網友議論，有人直呼「迷霧森林」。警方獲悉後立即派員了解，沒想到追查後發現，原來是1輛小貨車疑似故障冒出大量濃煙。
今天上午6時10分許，1輛小貨車行經中山三路與民權路口附近，用路人發現前方白濛濛一片，擔心衝進煙霧中出事，原本還以為是不是旁邊有火警，但也有許多車輛勇敢往前衝。
民眾將道路霧濛濛的影像貼網，引起議論。有人稱是「迷霧森林」「外星生物要走出來了」，甚至有人以為是「放毒氣」。
警方見到網傳影片，立即派員前往查看，抵達時現場已無煙霧，調閱周邊監視器畫面，確認煙霧來自1輛小貨車，疑因車輛異常產生大量濃煙，後來駕駛人將貨車輛停靠路旁，於上午7時15分許由道路救援車拖離現場。
警方表示，將通知小貨車駕駛人到案說明，釐清車輛冒煙原因，若車輛損壞修復後，未依規定申請臨時檢驗即行駛，或車輛引擎、底盤、電系等設備損壞，行駛時已有明顯危險卻未立即停駛修復，可能違反道路交通管理處罰條例，將視調查結果依法處理。
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