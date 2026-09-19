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影／萬里某早餐店女老闆暗巷遭搶 警逮搶嫌竟是隔壁鄰居親戚
35歲李姓男子17日凌晨在住處附近新北市萬里區瑪鋉路暗巷，涉嫌搶奪正要上班的許姓老闆娘內有1萬多元隨身包包逃逸，警方以車追人，昨天逮捕李男，竟是被害人的鄰居及遠房親戚，警方訊後將李男依搶奪罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
金山警分局調查，17日凌晨4時30分，許婦步行前往萬里區經營的早餐店上班途中，在瑪鋉路暗巷突遭李男搶走隨身包包，許婦隨後至萬里分駐所報案，損失1萬3000元、手機1支及相關證件。
偵查隊長張謝佛表示，分局立即啟動快打警力到場，偵查隊與萬里所共組專案小組偵辦。經擴大調閱沿線監視器，抽絲剝繭並以「以車追人」，掌握李男案後搭乘計程車逃往基隆藏匿。
專案人員昨報請基隆地檢署核發拘票，循線在基隆埋伏追查，下午4時李男拘捕，坦承犯案，警方詢後依搶奪罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
李男有毒品前科，就住在早餐店附近，他當時一路從後方尾隨被害人，跟察約300公尺後動手行搶。被害人報案後才得知搶嫌是鄰居、親戚。
金山分局表示，對各類暴力犯罪秉持「零容忍」態度，遇案必定迅速偵辦、積極查緝，絕不容許不法分子挑戰公權力，全力維護轄區治安及民眾生命財產安全。
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