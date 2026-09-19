影／樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

新北市樹林區鎮前街今天清晨發生一起嚴重交通事故。一名進行道路清掃作業的清潔隊員，遭後方直行機車撞擊，雙方均受傷送醫，其中清潔隊員經急救後仍宣告不治。樹林警分局獲報後迅速到場處置與管制交通，詳細肇事原因與責任歸屬仍待警方進一步調查釐清。

警方調查，今天清晨 6 時12分，32歲胡姓男子騎機車沿樹林區鎮前街往山佳方向直行。行經鎮前街 時，不慎撞擊同向正在執行清掃作業的51歲鄭姓環保局清潔女隊員。強烈撞擊導致鄭女受重傷倒地，胡男也當場連人帶車噴飛，造成四肢挫傷。

救護人員接獲通報後趕抵現場，緊急將雙方送往亞東醫院救治。鄭女經院方全力搶救後，仍因傷重宣告不治。

樹林警分局交通組長林顯宗表示，分局接獲報案後立即指派員警趕赴現場實施交通管制與處置。駕駛人胡男已由亞東醫院進行抽血檢驗，目前正等待酒精及相關毒物反應檢驗結果，警方將持續調閱周邊監視器畫面，以釐清確切事故原因，今並依過失死罪嫌將胡男移送新北地檢署偵辦。

新北市樹林區鎮前街今晨驚傳奪命車禍！女清潔隊員掃街遭機車撞擊，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝