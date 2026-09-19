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高雄轎車撞分隔島和標誌桿引擎起火畫面曝 駕駛逃生不見人影
高雄市一輛白色Toyota轎車昨天深夜11時許行經澄觀路二段與水管路口，不明原因自撞分隔島及2支標誌桿，車子引擎隨後冒煙起火，但駕駛下車後竟逃離現場，警消到場滅火後，以車追人，天亮查獲開車的賴姓男子，賴稱因撞車嚇到才逃離。
仁武警分局指出，賴姓男子昨天深夜11時許駕白色Toyota轎車沿澄觀路二段往大社方向行駛，於澄觀路二段與水管路口附近自撞分隔島及2支標誌桿，但一名男子從駕駛座下車後即徒步離開現場，隨後車輛引擎處冒煙起火。
警消趕抵現場，消防員撲滅火勢；警方調閱監視器釐清當時車內僅駕駛1人，以車追人，後掌握車主是38歲的賴姓男子，清晨5時查獲賴男。
因距離事發已將近6小時，警方對施以酒測和唾液快篩無酒駕行為，快篩試劑檢測呈陰性反應。賴男稱駕車外出前往友人家，途中不慎自撞驚嚇到才會肇事逃逸。警詢後，將依公共危險罪嫌函送偵辦。
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