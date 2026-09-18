男疑因超車失控撞入西服店騎樓 總統愛店意外曝了光

31歲黃姓男子今下午5時許駕駛轎車沿台南東區怡東路南向北直行，疑因超車失控不慎撞入西服店騎樓地，不但車頭全毀，還撞毀隔壁民宅鋁製紗門及騎樓內機車，所幸黃及乘客均未受傷。而該西服店是總統賴清德自市長時期起即在此訂製手工西服，路人見狀搖頭說，趕著訂製西服嗎？

第一分局交通分隊小隊長楊宜龍說，這起事故發生於今日下午5時許，轎車沿怡東路南向北直行，疑因超車失控不慎撞入民宅騎樓地，駕駛及乘客均未受傷。經酒測及施以唾液測試無飲酒或毒駕情事，肇事原因仍由分局持續調查中。同時呼籲駕駛人，車輛行經道路應注意車前狀況勿分心。

「直接撞進來…」目擊者直說，嚇死人了。車禍發生後，不少民眾圍觀，不解車子何以衝進騎樓地？議論紛紛，甚至點出該店是總統鍾愛西服店。

而該西服店是中華民國服裝甲級技術士協會第一屆創會會員洪自選老師設立的公司，洪老師也是亞洲金剪刀黃安聰老師的學生，傳承了黃老師的好手藝，台南許多的名人政要都是他的客戶，其中，總統賴清德擔任台南市長期間經常到此訂製手工西服，對其服裝訂製技術非常讚賞。

黃姓男子今下午5時許駕駛轎車沿台南東區怡東路南向北直行，疑因超車失控不慎撞入西服店騎樓地。圖／讀者提供