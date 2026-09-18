龜山分局警方掌握計程車位置後，立即到場協助開導，讓該名孕婦平安抵達醫院，化解危機。圖：讀者提供

桃園市龜山區一名孕婦昨(17)日上午8時30分許，在彭姓丈夫陪同下搭乘計程車準備前往林口長庚醫院待產，途中卻突然氧水破裂，正值上班尖峰時段，夫婦倆被卡在車陣中，丈夫只好趕緊打電話向龜山警分局求助，警方掌握計程車位置後，立即到場協助開道，讓該名孕婦平安抵達醫院，化解危機。

坪頂派出所員警在確保交通安全的前提下，迅速引導載有孕婦的計程車通過壅塞路段，一路護送至林口長庚，讓孕婦及時接受醫療處置，順利化解緊急狀況。圖：讀者提供

坪頂派出所表示，昨日上午一對彭姓夫妻搭乘計程車前往林口長庚待產，途中妻子突然羊水破裂，因道路車流繁忙、交通壅塞，丈夫情急之下致電派出所請求警方協助。員警林哲民、黃尚智接獲求助後，立即掌握計程車位置，並由警車協助開道。

由於當時正值上班尖峰時段，沿線車流量大，員警在確保交通安全的前提下，迅速引導載有孕婦的計程車通過壅塞路段，一路護送至林口長庚，讓孕婦及時接受醫療處置，順利化解緊急狀況。其丈夫不斷向警方表達感謝，感謝員警及時伸出援手，協助妻子順利就醫。

坪頂派出所所長蔡佳良表示，警方即時伸出援手，為準媽媽爭取每一分、每一秒，也為即將到來的新生命平安護航。警察除維護治安、交通秩序外，也肩負為民服務的重要職責，民眾如遇緊急狀況，可撥打110或119請求協助。警方也呼籲，駕駛人行車途中如遇警車、救護車等執行緊急任務車輛，應依規定避讓，共同為緊急救援爭取寶貴時間。

本文章來自《桃園電子報》。原文：緊急！龜山孕婦羊水破卡車陣 坪頂警開道火速送醫