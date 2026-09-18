影／男搭錯火車破壞台鐵「車長閥」被警逮捕影片曝 連喊6次救命

33歲黃姓男子今天搭台鐵2173次區間車，疑因搭錯車想要下車，拿雨傘及木棍在車內不斷敲打車廂，並破壞「車長閥」導致列車停在基隆三坑站旁，誤點40分鐘，警方將黃男依公共危險罪逮捕影片曝，訊後移送基隆地檢署偵辦。

台鐵2173次區間車今天上午9時5分有旅客目擊，黃男手持尖銳物品，行跡詭異。疑似擅自使用車長閥，導致列車突停。該車次列車長趕赴處理，一度清空整節車廂，後續由鐵路警察上車，將他手腳上銬帶下車，班次因此延誤40分鐘。

黃男在火車上被逮捕影像曝光，從畫面可看到員警上車後，其他乘客都已下車，黃男在車見警上車開始竄逃，員警趨近要逮人，先壓制黃男在地上，黃男則不斷高喊「救命啊」、「救命啊」，極力反抗企圖掙脫，警方也喊「你放輕鬆點」。

鐵路警察局台北分局說，「車長閥」專供列車長或車上工作人員在行駛中遇突發安全危機、旅客跌落或軌道障礙物等緊急狀況時，手動拉下啟動緊急煞車的關鍵安全裝置，上面標示非相關人員禁止使用，無故使用者依法究辦。

警方說，黃男任意破壞設備嚴重危害行車安全，依涉犯刑法公共危險罪偵辦，送辦。黃男警訊時表示要回瑞芳，但搭錯車、坐過站站想要下車，不過，供詞反覆，警方依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

男搭錯車破壞台鐵「車長閥」被警逮捕影片曝，連喊6次「救命」。記者游明煌／翻攝

男搭錯車破壞台鐵「車長閥」被警逮捕影片曝，連喊6次「救命」。記者游明煌／翻攝

男搭錯車破壞台鐵「車長閥」被警逮捕影片曝，連喊6次「救命」。記者游明煌／翻攝