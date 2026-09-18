救災搬運車失竊近半年 竹北警追拖車竊案意外破舊案

新竹縣水上救生協會今年3月遭竊的救災用搬運車，失蹤近半年後意外尋回。竹北警分局鳳岡派出所日前偵辦另起拖車竊案，循監視器追查犯嫌軌跡，前天在偏僻空地找到失竊搬運車，也查獲涉案嫌犯，全案依竊盜罪嫌送辦。

竹北警分局鳳岡派出所15日接獲報案，竹北市中華路一處企業放在門口的拖車、白鐵等物遭竊。警方調閱周邊及沿線監視器，掌握犯嫌行車動線，報案約5小時後，先尋回遭竊拖車及相關贓物。

警方並未因此停止追查，持續擴大調閱監視器、比對車輛行駛軌跡。鳳岡派出所長王柏舜表示，員警16日下午沿路逐一排查可疑處所，最後在一處偏僻空地內發現1輛水牛牌農地搬運車，查證後赫然發現，竟是新竹縣水上救生協會今年3月失竊的救災機具。

新竹縣水上救生協會前理事長曾煜鏐表示，搬運車失竊後，原本已不抱希望，研判車輛可能早被拆解或轉賣。沒想到疑似竊嫌14日晚間又騎著贓車犯案，竊取企業門口的鋼板及拖車架，讓警方循線掌握相關線索。

曾煜鏐說，警方15日一路追查到深夜，隔天便找回失竊近半年的搬運車及1部船外機，讓協會成員相當驚喜。他也代表協會感謝鳳岡、豐田派出所員警及主管積極協尋，讓重要救災設備失而復得。

縣議員蔡蕥鍹表示，救災器材失竊恐直接影響救援量能，她得知案件後持續關心偵辦進度，也曾協助爭取無人機及救生艇船外機等設備。原以為失竊搬運車已難以尋回，如今警方歷經近半年仍持續追查，最終成功尋獲，肯定員警鍥而不捨辦案。

警方表示，現場已查獲涉案嫌犯，相關贓物依規定辦理指認及發還，全案依竊盜等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並將持續釐清是否涉及其他竊案。

新竹縣議員蔡蕥鍹表示，救災器材失竊恐直接影響救援量能，她得知案件後持續關心偵辦進度，也曾協助爭取無人機及救生艇船外機等設備。圖／蔡蕥鍹提供

新竹縣水上救生協會今年3月遭竊的救災用搬運車，失蹤近半年後意外尋回。圖／蔡蕥鍹提供

新竹縣議員蔡蕥鍹表示，救災器材失竊恐直接影響救援量能，她得知案件後持續關心偵辦進度，也曾協助爭取無人機及救生艇船外機等設備。圖／蔡蕥鍹提供