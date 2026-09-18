澎湖一天2起男性浮屍 馬公警、海巡報請檢方相驗

澎湖中正橋南端海岸潮間帶與望安東吉海域，今天先後發現2具無名男屍，由警方與海巡等單位處理，報請檢察官相驗，以釐清死者身分與確切死亡原因。

馬公警分局天上午8時接獲民眾報案指出，在湖西鄉中正橋南端海岸潮間帶活動時，發現一具浮屍，轄區沙港派出所立即趕赴現場，封鎖現場及管制。

警方初步勘查，無名男屍死亡多時，外觀已有明顯變化，身著紅色上衣及黑色短褲，現場未發現可供辨認身分相關物品；馬公分局偵查隊及鑑識人員到場進行現場勘查、採證及相關調查工作，後續追查死者身分，並報請檢察官相驗，以釐清確切死亡原因及相關案情。

澎湖海巡隊在上午10時14分經第13巡巡防區通報在澎湖東吉東北8.4浬，有漁船發現海面漂流男性遺體，立即通報線上巡防艇前往與發現的漁船會合，將身著米色上衣、黑色長褲無名男屍打撈上艇，即航返馬公港，報請檢察官相驗，以釐清死者身分及確切死亡原因。