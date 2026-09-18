「裡面是亡夫骨灰」項鍊掉計程車 婦急哭求警循監視器找回

台北市一名婦人日前搭計程車返家後，發現隨身佩戴的項鍊不見，急忙到信義警分局吳興街派出所求助；由於項鍊內裝有亡夫骨灰，婦人說明經過時一度落淚。警方調閱監視器找到她搭乘的計程車，聯絡司機搜尋車內，最後順利尋回項鍊。

警方指出，婦人當天返家後才發現項鍊遺失，研判可能掉在稍早搭乘的計程車內，但當下沒有車號，只能提供搭車時間、上下車地點及車輛特徵。

吳興街派出所警員謝宛蕙接手協助，依婦人提供的資訊調閱周邊監視器，逐一比對行經車輛後鎖定計程車車號，隨即聯繫上駕駛。

司機接到警方電話後在車內尋找，果然發現婦人遺落的項鍊，之後親自送到派出所。婦人看到裝有亡夫骨灰的項鍊失而復得，原本焦急的情緒才放鬆下來，連聲向員警及司機道謝。

吳興所警員謝宛蕙。記者廖炳棋／翻攝