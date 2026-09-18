影／基隆廟口早餐店大火疑油鍋起火竄燒至2樓全毀 3人及時逃出

基隆廟口夜市仁四路一間早餐店今天上午8點多發生大火，早餐店1樓烹煮區、2樓用餐區陷入火海，幸好當時沒有人在店內用餐，黃姓老闆及2名員工及時逃出。消防局滅火後鑑識，研判1樓油鍋為起火點，疑爐火烹調引起火災，經排油煙機燒到2樓。

消防局鑑識後指出，火警現場為5層樓RC建築物，1樓炭烤三明治早餐店起火，燒毀1樓早餐店及2樓座位區，面積粗估50平方公尺，無人員傷困。經勘察及關係人筆錄，研判1樓早餐店油鍋起火，起火原因為爐火烹調引起火災之可能性較大，透過排油煙機燒至2樓。

黃姓老闆向消防人員表示，他與員工起火前在店內準備食材，1樓的油鍋突然起火燃燒，火舌透過抽油煙機一直往2樓延燒，因火勢非常大，無法撲滅，立即與2名員工及時逃生，迅速打119滅火。

消防局表示，9時火勢撲滅殘火處理，經搜索1樓及2樓無人受困傷亡，9時42分撲滅，確定無人受困，但2層樓都燒毀嚴重，確切起火原因已採證調查。