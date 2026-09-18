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高雄男離家失聯妻報緊急協尋 警2小時尋獲發現他血濺車內已死亡
高雄市馬姓男子因情緒不佳離家失聯，妻子今天上午10時報警緊急協尋，警方調車行軌跡，2小時後發現車子在國泰路附近，會同家屬前往尋獲車輛，開門赫見馬男血濺車內、頸部有傷痕已明顯死亡；初步鑑識現場無外力介入，將報請檢察官相驗，以釐清死因。
據了解，51歲的馬姓男子因近日情緒不穩，今天上午開車離家後，妻子找不到人，擔心丈夫安危，上午10時向鳳山警分局報案，警方隨即調閱車辨系統，查詢馬男行車軌跡。
警方於2小時後發現馬男座車應該在國泰路和議會路附近，通知家屬前往附近查找，後根據車號及車款比對尋獲座車，當時車門上鎖，警方以鑰匙開啟後，發現馬男滿是鮮血倒臥在車後座，頸部有刀傷，已明顯死亡。
馬男妻子見丈夫已成冰冷遺體痛哭失聲，警方鑑識人員在現場採證，初步認為無外力介入，已報請檢察官相驗，以釐清死因。
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