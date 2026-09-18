疑路況不熟！女駕駛租賃車欲左轉台61線 直撞T字路口護欄受傷送醫

台北市一名婦人日前搭計程車返家後，發現隨身佩戴的項鍊不見，急忙到信義警分局吳興街派出所求助；由於項鍊內裝有亡夫骨灰，婦人說明經過時一度落淚。警方調閱監視器找到她搭乘的計程車，聯絡司機搜尋車內，最後順利尋回項鍊。

2026-09-18 15:25