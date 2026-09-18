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疑路況不熟！女駕駛租賃車欲左轉台61線 直撞T字路口護欄受傷送醫
苗栗縣通霄鎮台61線通霄聯絡道T字路口，昨晚間發生一起自撞事故，現場一名年輕女子駕駛租賃休旅車，疑路況不熟，準備左轉匯入西濱公路南下車道時，直接撞上路邊護欄；現場女駕駛四肢多處受傷送醫，警方到場實施酒測確認無飲酒情形，詳細肇事原因由警方調查中。
轄區通霄警方調查，事發當時徐女（26歲）駕車沿著通霄聯絡道由東往西方向直行，疑路況不熟，行抵台61線T字路口準備左轉南下匝道時，車輛直接撞上護欄，造成車頭嚴重受損，徐女當場受傷，經初步包紮後送醫處置，所幸意識清楚、無生命危險。徐女則說，當時因現場燈光昏暗、視線不好，轉彎時才不慎撞上護欄。
警方經現場酒測，確認徐女酒測值為零，已排除酒駕肇事。通霄警方呼籲，夜間或天色昏暗行車時，駕駛人應主動減速慢行、開啟大燈並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。
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