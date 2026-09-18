24小時待命換來一堆未休假？縣議員要求南投消防局別再拖

南投縣議員簡千翔在議會定期會總質詢指出，消防人力長期不足，導致消防員累積大量應休未休假及超勤津貼，他質疑台中、彰化、雲林都已陸續結清，南投為何還讓消防員「卡細漢」；消防局長洪超倫回應，將透過排班保障補休權益。

簡千翔表示，消防隊必須維持24小時基本人力，但不能因人力不足，就讓消防員長期無法休假。他要求消防局正視應休未休問題，該給假就給假，若無法補休，就應妥善處理相關超勤費用，不能一再往後拖。

他指出，消防員長期處於高勤務量狀態，不僅影響休假權益，也可能影響救災士氣與勤務安全。台中、彰化、雲林等縣市都已和消防員結算超勤津貼，他質疑：「怎麼南投縣的消防員就卡細漢？」要求縣府檢討現行制度，儘速處理積欠問題。

洪超倫表示，消防員工作性質特殊，必須24小時維持基本勤務人力，在人力尚未補齊前，消防局會透過排班方式，讓同仁延後休假，並保障補休權益。

簡千翔另指出，日前才發生消防員執行救難任務殉職事件，更凸顯消防勤務安全的重要性。他引用「工欲善其事，必先利其器」，要求消防救災裝備不能有所欠缺。

他點名無人機、無線電及定位儀等設備，應讓每個消防分隊都有充足配置，尤其消防員進入火場或山域、水域執行救援時，必須能掌握隊員位置及現場狀況，才能降低救災風險。

簡千翔認為，消防人力與裝備是保障第一線消防員安全的基本條件，縣府除持續補足消防人力，也應同步檢視超勤、補休及救災設備，避免讓第一線消防員長期承擔人力不足造成的勤務壓力。

縣議員要求各消防分隊充足配置無人機、無線電及定位儀等救災設備，提升第一線消防員執勤安全。圖／南投縣消防局提供