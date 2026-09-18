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「丹水滾」火鍋店夫妻捲款數十億逃中國遭通緝 房東掛布條重新招租

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中知名連鎖火鍋店「丹水滾鍋物」今年6月傳出惡性倒閉，負責人黃姓夫妻疑因投資失利，一家4口陸續出境到中國，受害者近500人、損失金額上看50億元。事件爆發後，位於大雅區民生路的火鍋店面疑遭破壞，更被不明人士灑冥紙，讓房東相當無奈，目前店門口已掛上招租布條。

「丹水滾」集團規模龐大，除了火鍋店，旗下生意還包含旅行社、徵信社及藝術公司，事業版圖橫跨各界。其中，黃姓夫妻倆平日積極參加獅子會公益活動，藉此幫自家旅行社拉攏生意，招募政商警界團體共同出遊。不料，兩人私下卻藉由人脈快速吸金，更說服員工將薪水轉投資，老闆跑路後，員工欠薪至今拿不到。

由於負責人黃姓夫妻涉嫌以投資名義吸金高達50億元，並潛逃中國，台中地檢署已對涉案的黃姓夫妻、女兒及公司會計共4人發布通緝，並註銷護照，全力追緝中。

丹水滾火鍋店已停業多時，大門深鎖，房東已在店門口掛上招租布條，打算重新招租。

丹水滾火鍋店已停業多時，房東已在店門口掛上招租布條，打算重新招租。記者余采瀅／攝影
丹水滾火鍋店已停業多時，房東已在店門口掛上招租布條，打算重新招租。記者余采瀅／攝影

房東 通緝 火鍋

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