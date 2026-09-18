新加坡老婦遭國光客運撞輾身亡 中市府：慰問家屬、協助治喪

新加坡67歲婦人日前與家人來台旅遊，在台中過馬路時被一輛國光客運撞上，車輪壓到身體，當場失去呼吸心跳，今天清晨宣告不治。台中市政府表示，高度關心這起交通事故和家屬需求，已前往慰問，會全力協助處理後續治喪事宜。

新加坡老婦9月16日行經台中西區民生路、自由路口時，被右轉的國光客運撞上輾到，右手、左腳開放性骨折，到院前心肺功能停止，送往中國醫藥大學附設醫院搶救，今晨宣告不治；龔姓客運司機表示有停等再右轉，絕非故意撞人，警方今天依過失致死罪嫌函送偵辦。

民政局表示，中市府高度關心這起交通事故，市長盧秀燕這幾天都在議會參加市政總質詢，指派西區區長王瑞嘉代表市府前往慰問，協助後續喪葬事宜；家屬如果使用公立殯葬設施，包含遺體冷藏、化妝室、靈位、禮廳、火化與骨灰暫厝等等，全部免費。