高雄多元計程車連撞2車倒楣女乘客受傷 司機精神渙散被測出毒駕

徐姓男子今天凌晨1時30分駕多元計程車搭載乘客黎姓女子，沿高市文學路行駛時，突自撞停放路旁Toyota轎車及柱子，Toyota再推撞另輛轎車。事故造成黎女頭、頸受傷，徐男腳擦傷，警方到場發現徐精神渙散，經唾液快篩檢測，測出他涉毒駕。

左營警分局指出，多元計程車駕駛徐姓男子（42歲）今天凌晨1時30分許搭載乘客黎姓女子（56歲），沿文學路南向北行駛，行經文學路673號前時，自撞停放於路旁停車格內的鐵灰色Toyota 轎車和柱子，因巨大撞擊力，Toyota轎車再往前推撞前方的Honda轎車。

事故發生後，有網友貼文描述，當時突然聽到外面有碰撞聲和煞車聲，沒多久就聽到救護車的聲音，大樓門口車格內的汽車都被撞到凹進去了。

警方指，這起事故當場造成黎女頭、頸受傷，被救護人員送醫救治；另徐姓男子則腳輕微擦挫傷，救護員檢傷包紮後無大礙。

警方在現場詢問徐男事發經過時，發現他精神渙散，懷疑他吸毒，經實施唾液快篩，檢驗結果呈苯二氮陽性反應，涉有毒駕行為，除依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款製單舉發，可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕駛執照1至2年

警詢後，依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌將徐男移送橋頭地檢署偵辦；詳細肇因及肇責由交警大隊分析研判。

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徐姓男子今天凌晨1時30分駕多元計程車（右白車）搭載乘客黎姓女子，連撞路邊2輛車，致黎女受傷，徐事後被警方測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝

徐姓男子今天凌晨1時30分駕多元計程車搭載乘客黎姓女子，連撞路邊2輛車，致黎女受傷，徐事後被警方測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝