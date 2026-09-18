離奇失蹤1夜！台中太平警憑關鍵背景音找到7旬婦躺住家頂樓

台中太平發生離奇又驚險意外事件，7旬行動不便林婦莫名失聯、手機未接，家人搜尋一整夜未果，前天上午焦急報警，警方終撥通林婦手機，並透過手機內傳來垃圾車撥放音樂，最終在林婦的住家頂樓找到林婦，並協助送醫治療，及時挽林婦生命，家屬頻向員警感謝。

台中市警局太平分局新平派出所員警胡瑞穎、王柏暵15日上午11時許接獲民眾報案指，林婦疑似外出未歸失聯，手機也都沒接，深怕發生意外，請求警方協助。

新平派出所所長陳信宇獲悉後，立即調度警力，除派員至林姓婦人住家附近查訪並協助通報緊急協尋，王柏暵試著撥打林婦手機，手機接通後，電話那端斷斷續續傳來林婦虛弱說「好熱、好渴！」無法確切應答，在場家屬焦急不已。

沒多久，手機傳來垃圾車撥放音樂，機警的王柏暵趕緊聯繫正在婦人住家附近查訪的胡瑞穎，胡瑞穎也聽到垃圾車音樂，兩人經多方推敲，研判婦人可能受困住家頂樓，最終在頂樓發現婦人倒臥地板上，因烈日曝曬導致全身虛脫、中暑，立即通知救護人員送往附近醫院治療，及時挽回寶貴生命。

太平警分局分局長李珏民表示，家中若有高齡或患有失智症的長輩，應該隨時留意其動態，除本案外迷途走失也是年長者常見的意外事件，民眾可在長者外衣（套）明顯處繡上聯絡人資料或佩掛可供身分辨識之愛心手鍊等，預防走失避免發生意外。

太平警方順利在7旬林婦住家頂樓找到受困躺地的林婦，並協助就醫，救回一命。圖／讀者提供