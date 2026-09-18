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年輕夫妻陳屍租屋處獨留4月大女嬰 女嬰近況與下一步曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

一對21歲夫妻今年5月陳屍台中市梧棲租屋處，獨留4個月大女嬰，女嬰幸運被救治後，由台中市社會局安置逾3個月，目前養得白白胖胖的，生長情況不錯。由於女嬰大伯等親屬有收養意願，社會局會綜合評估親屬的照顧意願及能力，近期經決策會議做最後確認。

這對年輕夫妻在新北市被列為高風險家庭，今年4月才剛搬到台中梧棲租屋居住，疑因生活困頓又捲入詐騙，才上走上絕路，期間社工積極訪視並無異狀，直到約定陪同女嬰施打預防針的日子夫妻失約，社工向警方通報才揭發這起憾事。

4個月大女嬰在父母雙亡後奇蹟生還，女嬰獲救時，身體虛弱，並有輕微脫水，經醫院收治康復後，再由社會局安置女嬰逾3個月，已經逐步恢復正常活動力跟喝奶量。社會局透露，女嬰現在生長情況不錯，白白胖胖的。

女嬰的大伯曾上網表明，未來承諾會承擔照顧女嬰，不需送養。社會局表示，家防中心會綜合評估親屬的照顧意願及能力，並舉行重大決策會議，邀請專家學者與社工討論及決定兒少後續照顧安排，待決策會議討論確認女嬰之後的照顧者。

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一對21歲夫妻日前陳屍台中市梧棲租屋處，獨留4個月大女嬰，男死者的哥哥今天上網稱，弟弟疑被詐騙集團逼死。圖／取自網路
一對21歲夫妻日前陳屍台中市梧棲租屋處，獨留4個月大女嬰，男死者的哥哥今天上網稱，弟弟疑被詐騙集團逼死。圖／取自網路

租屋 夫妻 梧棲

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