影／火車坐過頭乘客大鬧釀台鐵誤點40分鐘 警依公共危險罪逮捕

搭乘今天台鐵2173次區間車33歲黃姓男子，疑因搭火車坐過頭，為了下車，拿雨傘及棍在車內不斷敲打車廂，並擅自拉下車長閥導致列車在基隆三坑站附近停下，造成火車誤點40分鐘。警方趕至將黃男依公共危險罪逮捕，調查後將移送基隆地檢署偵辦。

台鐵2173次區間車今天上午有旅客目擊，黃男手持尖銳物品，行跡詭異。疑似擅自使用車長閥，導致列車中停。該車次列車長趕赴處理，一度清空整節車廂，後續由鐵路警察上車，將他手腳上銬帶下車，班次因此延誤40分鐘。

目擊旅客表示，今天上午9時5分，有一名身穿黑衣、裸露半個肩膀的男子，手持類似木製的尖銳物品，上了2173次區間車。男子在車廂間移動，沿途觸碰各個車門按鈕、車窗擊破器等，試圖在列車行駛時打開車門。

警方調查，黃男要去瑞芳，結果搭到基隆，疑要下車才有失序行為。鐵警將他壓制在地，戴上手銬、腳鐐控制，帶下車調查。

鐵路警察局台北分局七堵所副所長林俊宏表示，9時5分台鐵2173區間車，疑有民眾不明原因破壞車廂內車長閥，導致列車緊急停駛，無旅客受傷。七堵所員警獲報到場，立即依刑法公共危險罪現行犯逮捕，調查後移送基隆地檢署偵辦。

警方說，刑法第183條，破壞現有人所在之火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。