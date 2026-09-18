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前鎮民宅火警婦葬身火窟 兒上班逃死劫悲喊「出門前還好好的」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市前鎮區草衙中街一處民宅今天上午9時6分突傳火警，消防局出動13車36人搶救，起火點在3樓，火煙不大近半小時後撲滅，進屋赫見租屋的張姓婦人逃生不及葬身火窟，張的兒子出門上班逃過一劫，趕回見母已成冰冷遺體，悲喊「出門前還好好的」。

警消指出，今天上午9時6分許接獲草衙中街93巷一處民宅發生火警，消防局獲報出動13車36人前往救援，警方在周邊交通管制，消防員抵達後發現起火點在3樓，拉水線灌救。

當時屋主表示，起火處出租給張姓母子居住，張婦不良於行，平常和兒子相依為命，火警當下沒看見母子逃出屋外，火勢於9時29分許撲滅後，消防人員隨即進屋搜救，在3樓後方房間發現張姓婦人（63歲）已葬身火窟。

後警方查出當時張婦的李姓兒子（39歲）一早已出門上班，李男於9時45分接獲通知返回租處，得知母親已成冰冷遺體，悲泣「出門前還好好的」。

消防鑑識人員到場採證，後續將依規定報請高雄地檢署檢察官相驗，以釐清張婦確切死亡原因。

高市前鎮區草衙中街一處民宅今天上午9時6分突傳火警，租屋的張姓婦人逃生不及葬生火窟。記者石秀華／翻攝
高市前鎮區草衙中街一處民宅今天上午9時6分突傳火警，租屋的張姓婦人逃生不及葬生火窟。記者石秀華／翻攝

高市前鎮區草衙中街一處民宅今天上午9時6分突傳火警，租屋的張姓婦人逃生不及葬生火窟。記者石秀華／翻攝
高市前鎮區草衙中街一處民宅今天上午9時6分突傳火警，租屋的張姓婦人逃生不及葬生火窟。記者石秀華／翻攝

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