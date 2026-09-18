國光客運「停等才起步」輾斃新加坡阿嬤 司機涉過失致死函送

台中市西區民生路、自由路16日發生嚴重車禍，國光客運龔姓司機右轉時輾到來台旅遊的67新加坡婦人，現場尖叫聲四起，婦人手腳、骨盆骨折命危，搶救至今晨傷重不治；龔案發後稱有停等才起步，監視器拍下公車緩慢右轉時輾到人，警方今報請檢方相驗，依過失致死罪嫌將龔函送偵辦。

台中市警局第一分局今將報請台中地檢署相驗遺體，同時通知死者家屬、肇事的龔姓司機做筆錄，後續將依過失致死罪嫌函送偵辦。

新加坡婦人當天和親友一行近10人來台旅遊，16日中午11點步行沿西區民生路，要通過自由路時婦人落後，其他人行走在前，未料公車右轉時就發生意外。

當天有目擊民眾指出，公車要右轉速度很慢，不知為何聽到好幾聲哀嚎、尖叫聲四起，才驚覺右前輪已經壓到1名婦人，現場血跡斑斑怵目驚心。

台中市消防局到場時，婦人右上臂、左下肢開放性骨折、骨盆腔骨折，呈OHCA（到院前心肺功能停止）現場給予止血帶止血、骨折固定及必要急救處置後，送往中國附醫救治。

警方查，龔姓司機（45歲）經確認無酒駕、毒駕，已通知新加坡辦事處協助傷者家屬處理後續事宜，現場交通已恢復正常，警方將詳細蒐證，交由鑑定單位或法院釐清肇因。

龔姓司機當天說，有發現一群人過馬路，自己行經路口慢起步、停等兩次，確認沒人時才起步，車頭一過斑馬線時周邊人開始尖叫，他才知道壓到人了，就趕緊停下並拉手煞車。

龔稱，當時婦人其他親友已經在對面，前面的人一直在叫她，婦人可能急著過馬路、想要衝，自己真的不是故意要去衝撞行人。

他也說，自己過路口有做停等、指叉確認，該做的都有做，可調閱有行車記錄器，認為婦人可能以為車子停下來，都會無條件讓他過，想要趕時間想要衝，才造成悲劇，他真的不是故意的。