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苗栗市透天厝社區民宅半夜驚傳火警 一家五口受困及時救出

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市金鳳街一棟透天厝民宅今天凌晨3點多發生火警，一家老少五口受困在3樓無法逃生，消防局接獲火警通報派遣多輛消防車趕往，約半小時將火勢撲滅，受困者全數被救出，火警原因待調查釐清。

苗栗市金鳳街一棟透天厝民宅今天凌晨3點多發生火警，一家老少五口受困在3樓無法逃生，消防局接獲火警通報派遣多輛消防車趕往，將受困者全數救出。圖／苗栗消防局提供
苗栗市金鳳街一棟透天厝民宅今天凌晨3點多發生火警，一家老少五口受困在3樓無法逃生，消防局接獲火警通報派遣多輛消防車趕往，將受困者全數救出。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣消防局表示，今天凌晨3點31分接獲金鳳街民宅火警通報，該處為連棟的透天厝社區，起火的透天厝1樓冒出猛烈火舌與濃煙，大量煙霧迅速向上竄升，導致一家五口受困在3樓無法逃生，情況一度十分危急。第一救災救護大隊及苗栗、頭屋兩地消防分隊出動多輛消防、救護車趕往救援。

救災人員抵達後，發現1樓已有火光竄出，隨即部署水線進行壓制與滅火，火勢熄滅後啟動排煙機室內排煙，待濃煙確認排出後，消防人員迅速引導並救出受困於三樓的5人，經現場救護人員評估，救出的5人均無大礙，也無身體不適情況，都不需送醫治療。

火警現場為一樓客廳沙發與雜物，燃燒面積約6平方公尺，現場完成殘火處理並確認無復燃疑慮後，消防人員拉起封鎖線，後續將交由火災調查人員進一步勘驗調查，進一步釐清起火原因。

苗栗縣政府消防局第一大隊提醒民眾，平時應特別注意用火用電安全，並建議住家及營業場所都應安裝住警器，以利在火災發生初期發出警報、即時避難。

苗栗市金鳳街一棟透天厝民宅今天凌晨3點多發生火警，一家老少五口受困在3樓無法逃生，多輛消防車趕往，將受困者全數救出，火警原因待調查釐清。圖／苗栗消防局提供
苗栗市金鳳街一棟透天厝民宅今天凌晨3點多發生火警，一家老少五口受困在3樓無法逃生，多輛消防車趕往，將受困者全數救出，火警原因待調查釐清。圖／苗栗消防局提供

苗栗市金鳳街一棟透天厝民宅今天凌晨3點多發生火警，一家老少五口受困在3樓無法逃生，消防局接獲火警通報派遣多輛消防車趕往，將受困者全數救出，火警原因待調查釐清。圖／苗栗消防局提供
苗栗市金鳳街一棟透天厝民宅今天凌晨3點多發生火警，一家老少五口受困在3樓無法逃生，消防局接獲火警通報派遣多輛消防車趕往，將受困者全數救出，火警原因待調查釐清。圖／苗栗消防局提供

苗栗 透天厝 火災

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