新加坡阿嬤台中旅遊過馬路遭國光客運撞輾成重傷 今晨不治

67歲新加坡籍婦人9月16日與家人台中旅遊途中，遭國光客運撞輾，經送醫搶救，但由於傷勢嚴重，顏面及四肢有多處骨折受傷，其中左手幾乎被輾斷，經持續搶救，仍於今晨宣告不治死亡。

中國醫藥大學附設醫院說明指出，該院9月16急診搶救新加坡67歲婦人，經醫療團隊全力搶救，並在加護病房持續提供密切照護，但因傷勢嚴重，在今天上午不幸宣告不治。該院深感遺憾，後續將持續提供必要的協助與關懷。

據了解，新加坡9人家族旅遊團當時家族正走在斑馬線上穿越馬路，67歲婦人落單走在最後方，此時國光客運緩緩轉彎，疑似未完全靜止停讓行人，當場將67歲婦人撞倒、並且輾過。救護人員趕抵現場後，立即協助阿嬤脫困，並緊急送醫搶救。

67歲婦人傷勢十分嚴重，右上臂及左下肢開放性骨折、骨盆腔骨折，左手幾乎被輾斷，頭部也重創，雖經搶救後一度穩定呼吸心跳，但意識仍未恢復，情況相當不樂觀。經院方持續搶救，阿嬤由於傷勢過重，仍於今晨宣告不治。

67歲新加坡籍婦人9月16日與家人台中旅遊途中，遭國光客運撞輾，經送醫搶救，於今晨宣告不治死亡。聯合報系資料照