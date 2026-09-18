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驚險！竹北民宅火警父與3歲女受困獲救 光明十街救災人車管制
新竹縣竹北市光明十街一棟透天民宅今天早上發生火警，消防人員獲報到場，架設雲梯車救出受困4樓的37歲父親及3歲女兒；現場共疏散、救出6人，生命徵象均穩定，皆表示身體無礙、不需送醫。
新竹縣消防局表示，消防人員抵達現場後，得知屋內共有6人，其中4人已先行脫困，另有一大一小受困4樓。消防人員評估，若從屋內逃生避難梯間撤離，恐須穿越濃煙，因此決定架設雲梯車從外部救援。
消防人員隨即升梯接近4樓，上午7時24分順利將受困的父女救出，兩人生命徵象穩定。至上午7時36分，現場確認共救出及疏散6人，均由光明分隊救護人員檢查、照護。
6名民眾皆表示身體無大礙，無須送醫。詳細起火位置、財物損失及火警發生原因，仍待消防局後續調查釐清。
救災期間，消防車輛及人員進駐光明十街周邊展開搶救，警方同步實施人車管制，提醒用路人行經附近路段時減速慢行，並配合現場人員指揮或提前改道，以免影響救援作業。
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