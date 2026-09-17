快訊

台指期夜盤強攻47K大關 法人提醒後市關鍵

捲賄選案！謝典霖等人遭檢舉動用公帑辦餐會 父親謝新隆被羈押

每46名就有1名台積寶寶！醫指「校正後生育率全台2倍」 揭關鍵密碼

聽新聞
0:00 / 0:00

西濱快速道嚴重車禍…聯結車和休旅車、重機碰撞 1人OHCA送醫急救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區西濱快速道路今晚發生重大車禍休旅車和聯結車、轎車與重機碰撞，一名駕駛受困車內重傷，被救出時已無呼吸心跳，送醫急救，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局今晚6時37分獲報，清水區台61西濱北上147.1K車禍救護案件，據報上址有聯結車及轎車車禍，疑似有民眾受困車內，立即派遣清水、大安及梧棲分隊出動消防車3輛、救護車2輛、消防人員14名，由清水分隊小隊長洪景彬帶隊前往搶救。

消防隊員到場回報現場為1輛聯結車、1輛轎車及1輛重機發生車禍，轎車駕駛受困，使用破壞器材協助脫困，現場僅有1名傷患，重機騎士未受傷。

現場使用破壞器材將休旅車車體破壞後，協助將休旅車駕駛脫困。清水分隊救護車載送1名傷患，約40歲男駕駛臉部外傷、OHCA，給予急救處置後，送往大甲光田醫院。據了解，現場是1輛休旅車追撞聯結車後，造成另1輛轎車與重機發生擦撞，車禍造成西演快速路交通受阻，車流回堵。

台中市清水區台61西濱北上147.1K今晚車禍，一人OHCA送醫急救。圖／民眾提供
台中市清水區台61西濱北上147.1K今晚車禍，一人OHCA送醫急救。圖／民眾提供

重機 車禍 休旅車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

追車禍新聞遇劫…美NBC採訪直升機墜毀起火 釀3死1傷

影／三峽汽車變速箱專修廠凌晨大火 救出1男送醫

台中離奇車禍...23歲男整天沒吃飯暈眩 騎車衝進鐵板燒店撞傷一家三口

台中大客車撞新加坡籍女遊客 傷者搶救尚未脫險

相關新聞

恐怖！高雄蓮池潭連2天2起婦人落水意外 1人不治1人搶救中

高雄市左營區蓮池潭連2天發生2起落水意外，昨天下午1時許52歲蔡姓女子被人發現漂浮水面，嚇得報案，雖119救護人員將蔡女救上岸，但已不幸溺斃，未送醫；沒料，今天下午2時，74歲趙姓老婦被人發現俯趴在蓮池潭中，被救上岸送醫搶救中。

西濱快速道嚴重車禍…聯結車和休旅車、重機碰撞 1人OHCA送醫急救

台中市清水區西濱快速道路今晚發生重大車禍，休旅車和聯結車、轎車與重機碰撞，一名駕駛受困車內重傷，被救出時已無呼吸心跳，送醫急救，肇事原因由警方調查中。

雲林母親載雙胞胎上學釀1死2重傷 逃逸移工撞出一堆問題引議會關切

雲林崙背、二崙鄉交界農路昨天發生1死3重傷的重大車禍，廖姓婦女騎機車載雙胞胎兒子上學，被一輛由失聯移工無照駕駛撞及，致母親傷重不治，2個兒子重傷，移工也重傷。這起逃逸外勞啟事車禍，也撞出許多公共安全與移工管理的問題，多位議員今天也議會輪番質詢，要求縣府及中央重視。

疑煮食不慎引大火造成失聯男移工嚴重燒傷 女友嚇壞求救

南投仁愛萬豐村一處農園工寮昨發生火警，一對失聯移工情侶檔疑烹煮用火不慎，男移工遭嚴重燙傷，其女友嚇壞向附近住戶求救通報警消，救護車到場後將傷者送往埔里基督教醫院，後因傷勢嚴重轉送台中榮總醫院，起火原因仍待調查釐清。

支援火警涉拿屋主現金 文山二分局自清送辦員警、記大過調職

台北市文山警二分局景美派出所歐姓員警，10日執勤時被派往轄內一處民宅火警協助，處理期間卻拿走屋主放在屋內的數千元現金。屋主事後察覺錢不見，回看家中監視器，才發現涉案者竟是到場支援的員警。

網購收款喬不攏變全武行！2陸女捲入 小黃司機怒喊「3個攻擊我1個」

台北市信義區市府捷運站外今天中午爆發街頭衝突，46歲陳姓女子網購商品，由店家委託何姓計程車司機送貨，雙方因收款方式談不攏爆發口角，陳女同行2名陸籍女子也捲入衝突；警方調閱監視器，確認陳女、宋女及何男都有動手，詢後依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。