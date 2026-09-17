西濱快速道嚴重車禍…聯結車和休旅車、重機碰撞 1人OHCA送醫急救

台中市清水區西濱快速道路今晚發生重大車禍，休旅車和聯結車、轎車與重機碰撞，一名駕駛受困車內重傷，被救出時已無呼吸心跳，送醫急救，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局今晚6時37分獲報，清水區台61西濱北上147.1K車禍救護案件，據報上址有聯結車及轎車車禍，疑似有民眾受困車內，立即派遣清水、大安及梧棲分隊出動消防車3輛、救護車2輛、消防人員14名，由清水分隊小隊長洪景彬帶隊前往搶救。

消防隊員到場回報現場為1輛聯結車、1輛轎車及1輛重機發生車禍，轎車駕駛受困，使用破壞器材協助脫困，現場僅有1名傷患，重機騎士未受傷。

現場使用破壞器材將休旅車車體破壞後，協助將休旅車駕駛脫困。清水分隊救護車載送1名傷患，約40歲男駕駛臉部外傷、OHCA，給予急救處置後，送往大甲光田醫院。據了解，現場是1輛休旅車追撞聯結車後，造成另1輛轎車與重機發生擦撞，車禍造成西演快速路交通受阻，車流回堵。