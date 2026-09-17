雲林母親載雙胞胎上學釀1死2重傷 逃逸移工撞出一堆問題引議會關切

雲林崙背、二崙鄉交界農路昨天發生1死3重傷的重大車禍，廖姓婦女騎機車載雙胞胎兒子上學，被一輛由失聯移工無照駕駛撞及，致母親傷重不治，2個兒子重傷，移工也重傷。這起逃逸外勞啟事車禍，也撞出許多公共安全與移工管理的問題，多位議員今天也議會輪番質詢，要求縣府及中央重視。

議員李明哲、洪如萍、陳芳盈不分黨派，今天在議會針對農路事故頻傳且傷亡嚴重及逃逸移工衍生的社會治安、公共安全等問題輪番提出質詢。

李明哲說，今年1至8月全縣農路事故多達1727件，涉及移工更多達157件，現有農路標誌、標線及交通安全設施是否有統一標準，應從源頭改善農村道路的行車環境，降低事故發生。

至於逃逸移工問題，幾位議員也說，雲林是農業大縣，農村長期缺工，對移工有一定需求，但這幾年經常發生合法掩護非法，甚至出現失聯移工「自立創業」，進而衍生更多逃逸移工肇事、犯罪等事件頻傳，也一再釀成憾事或悲劇發生，已越來越嚴重，政府不能再矇著眼睛，要求縣府要把問題具體向中央反映，檢討現有的移工政策及管理方式。

勞青處長張世忠指出，失聯移工工作只要有人檢舉或有情報，一定會配合移民署查緝，台灣現行移工政策採單一雇主，已不符合現況需求，有必要進一步檢討調整。

他也進一步提醒，雇用失聯利工不但要受罰，若雇主或車主提供車輛給失聯移工使用，一旦發生事故，也將會衍生個人的法律責任；非法雇用失聯移工可處15萬元至75萬元罰鍰，若發生事故造成傷亡，也可能涉及民事連帶賠償責任；若明知對方沒有駕照仍提供車輛，情節涉及教唆等刑事責任，也可能面臨相關法律追究。

交通工務局長汪令堯對農路問題也回應，縣府現在撰寫整個標誌標線的指引作業要點，完成後會要求各鄉鎮公所及其他相關單位，依此指引來施設。

雲林廖姓母親昨天騎機車載雙胞胎兒子上學，被逃逸移工開貨車撞及，釀成1死2重傷悲劇，並也撞出許多問題，今天引議會關切要求政府加強逃逸外勞管理。圖／雲林縣消防局提供