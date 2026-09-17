疑煮食不慎引大火造成失聯男移工嚴重燒傷 女友嚇壞求救

南投仁愛萬豐村一處農園工寮昨發生火警，一對失聯移工情侶檔疑烹煮用火不慎，男移工遭嚴重燙傷，其女友嚇壞向附近住戶求救通報警消，救護車到場後將傷者送往埔里基督教醫院，後因傷勢嚴重轉送台中榮總醫院，起火原因仍待調查釐清。

仁愛警分局指出，昨晚7時32分許獲報，萬豐村梅園吊橋附近工寮有民眾遭火燒傷，當下立即派員前往處理，到場時，救護人員已到場，員警立即協助救護人員將傷者外籍移工男子送埔里榮民醫院急救，後轉送臺中榮民總醫院救治。

事發當下，還有一名外籍移工女子，經查兩人為情侶關係，且均是泰國籍失聯移工，55歲女移工供稱，在工寮烹烤食物，不慎引發大火，53歲男友被火燒到，能對外聯繫的手機也被燒壞，她因沒有受傷，所以跑去附近住戶求助打電話報案。

警方表示，由於該名女性也是失聯移工，因涉及逾期居留，昨晚問完相關筆錄後，即通報移民署南投專勤隊，並移交該單位處置。至於引發火災具體原因及經過，已將案發現場封鎖，將針對現場跡證進行調查，進一步釐清相關人員身分及案情。

南投一對失聯移工情侶檔疑烹煮用火不慎，男移工遭嚴重燙傷，案發經過仍待調查釐清。圖／警方提供

南投一對失聯移工情侶檔疑烹煮用火不慎，男移工遭嚴重燙傷，案發經過仍待調查釐清。圖／警方提供